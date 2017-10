El director d'operacions de Ryanair dimiteix per la crisi de les cancel·lacions

El director d'Operacions de Ryanair, Michael Hickey, ha dimitit del seu càrrec després de la cancel·lació de milers de vols per als propers mesos, va informar ahir l'aerolínia irlandesa de baix cost. Aquest directiu és el primer alt càrrec que abandona la companyia establerta a Dublín després de la controvèrsia amb els errors comesos en la distribució de les vacances dels pilots, origen de la crisi que ha afectat milers de passatgers.

Hickey, que abandonarà el seu càrrec a finals d'aquest mes, és el principal responsable d'elaborar els quadrants de treball dels pilots, tasca que ha exercit des del 2014 com a director d'Operacions.

El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, va assegurar a través d'un comunicat que Hickey, el qual va ingressar a l'aerolínia el 1988 com a enginyer, «ha realitzat una enorme contribució», sobretot, va dir, en la millora de la «qualitat i seguretat de les nostres funcions operatives i d'enginyeria».

«Serà difícil substituir-lo i li agraïm que es quedi com a assessor per facilitar una fàcil transició al seu successor», va declarar O'Leary, a qui algunes veus crítiques dins de la companyia també li han demanat responsabilitats, tot i que ha rebutjat la possibilitat de dimitir.

La companyia líder a Europa del sector de baix cost va anunciar el passat 27 de setembre una «reducció» del «calendari d'hivern», quan deixarà d'operar 25 dels més de 400 avions que componen la seva flota, cosa que afecta 18.000 vols i 400.000 passatgers.

Ryanair ja havia comunicat el passat 15 de setembre la suspensió de 2.100 viatges durant sis setmanes, a causa del citat error en la distribució de les vacances dels pilots.

O'Leary va insistir que aquesta situació no està provocada per la falta de pilots, sinó pels errors comesos en l'elaboració dels quadrants, alhora que ha estimat en més de 20 milions d'euros el cost de les devolucions, reubicacions i compensacions als clients afectats. Així mateix, el conseller delegat ha escrit una carta als seus pilots per oferir-los augments salarials i millores en les condicions de treball, amb la finalitat que es quedin a l'aerolínia.