Catalunya és la tercera comunitat amb més creixement d´autònoms

Castella i Lleó ha estat la comunitat autònoma que més pèrdua d'autònoms ha experimentat en l'últim any, amb 2.300 afiliats menys al règim especial de treballadors autònoms al setembre respecte un any abans. A la banda contrària, Madrid és l'autonomia que major nombre de treballadors per compte propi ha guanyat en l'últim any (9.093), seguida per Andalusia (8.389), Catalunya (4.482), Canàries (3.161), Comunitat Valenciana (3.126), Balears (2.056), Múrcia (1.124) i Extremadura (435). Segons les dades de la Seguretat Social, analitzades per l'Associació de Treballadors Autònoms hi ha nou autonomies espanyoles que han perdut autònoms en l'últim any i vuit que els han guanyat, fins a sumar un total de 24.433 nous afiliats.

Per darrere de Castella i Lleó, l'afiliació al règim especial també ha disminuït a Galícia (1.993), País Basc (1.293), Astúries (796), Aragó (552), Castella-la Manxa (299), Cantàbria (228), Navarra (70) i La Rioja (11). A més, Galícia, País Basc, Aragó i Castella i Lleó són les comunitats en les quals totes les seves províncies perden autònoms en l'últim any. Davant aquestes, les vuit províncies andaluses sumen emprenedors, a més de les dues extremenyes i les dues canàries. Quant als sectors d'activitat, l'informe elaborat per l'Associació de Treballadors Autònoms mostra que el comerç ha estat el gran perjudicat per la pèrdua d'ocupació autònoma registrada en l'últim any amb 8.148 treballadors menys que al mes de setembre de 2016. A força distància del comerç, també han perdut autònoms en l'últim any l'hostaleria (944 autònoms menys que fa un any) i agricultura (amb 144 cotitzants menys).

Davant d'això, els altres sectors d'activitat han sumat emprenedors en l'últim any, destacant els creixements que han experimentat les activitats professionals (7.779), la construcció (5.557), les activitats sanitàries (3.834), les activitats immobiliàries (3.163), l'educació (2.710) i el transport (2.014).



Major creixement en les dones

En analitzar les dades per sexe, el ritme de creació d'ocupació autònoma ha estat lleugerament superior en el cas de les dones emprenedores (1%) que en els homes (0,6%), si bé en termes absoluts van ser més els homes, amb 13.125, davant de les 11.308 autònomes.