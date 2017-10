Dispositius d´alta tecnologia catalans arriben a la Xina

L'empresa catalana Sepmag Systems ha començat a exportar a la Xina dispositius basats en la tecnologia de separació de partícules per fabricar reactius que detecten malalties com l'hepatitis o la Sida. La companyia, amb el suport de l'agència pública ACCIÓ a través de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions a Beijing, ha tancat un acord amb el distribuïdor local Zenmindes per introduir al país asiàtic aquests productes. Concretament, ja ha venut quatre dispositius a empreses de diagnòstic i centres de recerca xinesos, el valor dels quals oscil·la entre els 5.000 i els 100.000 euros. Aquesta tecnologia permet generar un camp magnètic que permet separar diferents tipus de partícules.