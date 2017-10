Les marxes de jubilats arriben avui a Madrid per reclamar pensions dignes

Les marxes de jubilats convocades per UGT i CCOO, que es van iniciar el passat 30 de setembre des de diferents punts d'Espanya, arriben avui al centre de Madrid per reclamar pensions dignes. Durant deu dies, les marxes de pensionistes han recorregut Espanya per acabar amb una gran manifestació a la capital, des de la plaça d'Atocha a la cèntrica Puerta del Sol, on els secretaris generals d'UGT i de CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, faran declaracions. Entre 80.000 i 90.000 pensionistes han anat participant en les quatre rutes d'aquesta marxa, als quals se sumaven moltes persones més, fins a les 150.000, a cada ciutat a la qual arribaven per participar en assemblees i concentracions, segons el secretari general de la Federació de Pensionistes de CCOO, Julián Gutiérrez.

L'objectiu d'aquestes marxes és reclamar al Govern canvis que permetin garantir la viabilitat del sistema públic de pensions, millorant l'estructura dels seus ingressos i derogant la reforma de 2013. Per a la secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d'UGT, Mari Carmen Barrera, des de la reforma de les pensions de 2013 els pensionistes actuals i futurs «estan condemnats a la pèrdua contínua de poder adquisitiu».