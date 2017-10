Torraspapel trasllada la seva seu social de Barcelona a Madrid

El consell d'administració de Torraspapel, fabricant i distribuïdor de paper, ha acordat també traslladar la seva seu social de Barcelona a Madrid davant l'escenari polític de Catalunya i l'eventualitat d'una declaració unilateral d'independència.

La companyia ha fet públic avui un comunicat en el qual es limita a informar que ha pres aquesta decisió "per la incertesa derivada per l'actual context polític català".

Pertanyent al Grup Lecta, Torraspapel es dedica a la fabricació i distribució de papers especials per a etiquetes i embalatge flexible, paper estucat i no estucat per a edició i impressió comercial i d'altres suports d'impressió d'alt valor afegit.

La companyia va facturar el 2016 un total de 766 milions d'euros i dóna feina a més de 1.900 treballadors.

Amb oficines centrals a Barcelona, Torraspapel compta amb cinc fàbriques a Espanya (Sant Joan Les Fonts, Saragossa, Motril, Almazán i Leitza) i la seva capacitat productiva és superior a un milió de tones de paper.