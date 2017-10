El Premi Nobel reconeix l´aportació de Thaler a l´economia conductual

El Nobel d'Economia reconeix el treball pioner del nord-americà Richard H. Thaler en el camp de l'economia del comportament, que ha permès construir ponts amb les anàlisis psicològiques de la presa de decisions individuals. Els seus decobriments empíriques i les seves percepcions teòriques han estat «decisius» per crear i expandir el camp de l'economia conductual, amb «profund impacte» en moltes àrees de la política i la recerca econòmica, assenyala el veredicte de la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències.

Aquesta recerca és usada per polítics i altres actors per prendre decisions a l'hora de dissenyar mesures i institucions que incrementin els beneficis per a la societat. S'ha aplicat en àrees com la reforma de l'administració pública, els plans de pensions, la donació d'òrgans o la política mediambiental. L'aportació de Thaler a l'economia conductual, que incorpora anàlisis més realistes de com pensen i actuen les persones quan estan prenent decisions econòmiques, es basa en la consideració de tres aspectes psicològics: la racionalitat limitada, les percepcions sobre el que és just i la falta d'autocontrol.

Les decisions econòmiques són preses sovint amb un enfocament «estret», sense considerar totes les alternatives i conseqüències, per simplificar-les. Això, Herbert Simon (Nobel d'Economia el 1978) ho va anomenar «racionalitat limitada», explica l'Acadèmia en l'argumentació per defensar el guardó.

Un exemple és la teoria de la comptabilitat mental de Thaler, que descriu com organitzem i formulem decisions econòmiques creant comptes diferents en la ment i decidint segons el seu efecte sobre cadascuna d'elles i no sobre els actius totals: succeeix quan es divideix el pressupost familiar en diferents apartats (despeses, vacances). Un altre element de comptabilitat mental és l'ús de punts de referència, com el preu que es paga per una cosa o el cost més baix en una cerca per internet. Les experiències prèvies i la percepció de propietat intervenen també en la presa de decisions. Hom vol normalment més diners per vendre alguna cosa seva que el que està disposats a pagar pel mateix objecte: és el que Thaler denomina «efecte dotació» i que entronca amb la denominada aversió a la pèrdua.

Thaler, professor de la Universitat de Chicago (EUA), i altres economistes conductistes van provar en experiments a llarga escala que les preferències socials juguen un rol decisiu i, així, la gent està disposada a renunciar a beneficis materials pel que considera una distribució justa.