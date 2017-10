El regulador espanyol del mercat aprova l'opa de la italiana Atlantis a Abertis

El Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar, ahir, el fullet de l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada per la italiana Atlantia pel cent per cent del capital de la concessionària d'autopistes Abertis, per la qual ofereix 16,5 euros per acció. L'oferta, formalitzada el 15 de juny i que valora Abertis en 16.341 milions, dona també la possibilitat als accionistes de la firma catalana de canviar cadascun dels títols per 0,697 accions de nova emissió de l'empresa italiana per un màxim de 230 milions (23,2% del total de l'oferta).

Així, els accionistes de la firma d'infraestructures podran optar per efectiu, per canvi d'accions o per una combinació de les dues modalitats, encara que Atlantia ha condicionat l'èxit de la seva oferta a que, almenys, el 10,1% del capital d'Abertis opti pel canvi, va informar ahir el supervisor borsari. L'efectivitat de l'oferta passa també perquè sigui acceptada per accions que representin com a mínim el 50% del capital d'Abertis més una acció i que es rebin les autoritzacions de competència, sol·licitades i encara pendents, de la Comissió Europea i de la Fiscalia Nacional Econòmica de la República de Xile.

També sospesa competir per Abertis l'espanyola ACS, que des que es van conèixer les intencions d'Atlantia ha reconegut estar analitzant la possibilitat de llançar una oferta competidora, operació que podria dur a terme a través de la seva filial alemanya Hochtief. El termini d'acceptació de l'opa d'Atlantia serà de 15 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci de l'oferta. De la seva banda, ACS podrà presentar la seva oferta fins a cinc dies (naturals) abans que acabi el període d'acceptació de l'oferta llançada per Atlantia sobre Abertis, les accions de la qual cotitzen ja per damunt del preu ofert (divendres tancaven a 17,26 euros). Segons marca la llei d'opes, l'oferta d'ACS haurà de superar la d'Atlantia, bé elevant el preu o el valor de la contraprestació oferta, o bé estenent l'oferta a un nombre més alt de valors, cosa que en aquest cas no pot produir-se, perquè l'oferta de la italiana va dirigida al cent per cent d'Abertis. En el cas que ACS presenti finalment una oferta i aquesta sigui autoritzada pel supervisor borsari, Atlantia podrà desistir de la seva o modificar-ne condicions per millorar com a mínim l'1% la contraprestació de l'oferta competidora. Atlantia considera que «no és necessària autorització a Espanya» per a la presa de control d'Abertis; per això només ha comunicat la decisió a la CNMV.