Applus trasllada la seu social de Catalunya a Madrid

El consell d'administració de la companyia Applus Services ha acordat per unanimitat canviar el seu domicili social de Catalunya a Madrid. L'empresa ho ha comunicat aquest dimecres al vespre a través d'un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. "Aquesta decisió s'adopta per mantenir les operacions normals de la companyia i per tal de protegir el conjunt dels seus interessos generals", ha informat Applus Services en el comunicat. La companyia de certificació de productes ha estat fins ara ubicada a Cerdanyola del Vallès. Applus Services se suma a un nombrós grup de grans companyies catalanes que la darrera setmana han canviat la seva seu social de Catalunya a altres zones de l'Estat, emparant-se en el decret del govern espanyol que facilita el trasllat del domicili de les societats.