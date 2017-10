Cola Cao trasllada la seva seu social de Catalunya a València i Bimbo la porta a Madrid

Idilia Foods, propietària de marques com Cola Cao, Nocilla, Paladin i Okey, ha decidit traslladar la seva seu social de Barcelona a València, segons ha informat en un comunicat.

Aquest dilluns, la companyia va anunciar que mouria la seva seu social fora de Catalunya si es produís una declaració unilateral d'independència amb l'objectiu de mantenir la seguretat jurídica.



Idilia va recordar que, en més de 70 anys amb domicili social a Catalunya, ha conviscut amb diferents etapes polítiques i "mai" s'ha posicionat políticament i va demanar als executius de Mariano Rajoy i de Carles Puigdemont que solucionessin la situació "amb la major urgència possible ".

Finalment, ha estat aquest dimecres quan ha acordat definitivament el seu trasllat de domicili social.

A més, el Consell d'Administració de Bimbo ha acordat aquest dimecres traslladar el domicili de les seves societats amb seu a Catalunya al Parc Empresarial Las Mercedes (Madrid), des d'on el grup ja dirigeix ??l'organització d'Europa, Àfrica i Àsia, amb la finalitat de "mantenir la seguretat jurídica" i seguir treballant amb "normalitat".

En un comunicat, la companyia puntualitza que continuarà operant com ve fent fins ara a través de les seves oficines i centres de producció situats a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana , així com a través dels seus centres de venda distribuïts per tot Espanya, que donen feina a unes 6.000 persones.

El grup Bimbo, de capital majoritàriament mexicà i que comercialitza els seus productes a 24 països de 4 continents, s'uneix així a la "fuga" d'empreses que estan traslladant les seves seus fora de Barcelona davant el desafiament independentista del Govern català.

D'altra banda, el Consell d'Administració d'AXA Espanya ha aprovat avui traslladar la seu de les seves entitats AXA Vida i AXA Pensions des de Barcelona a Bilbao per "garantir la seguretat jurídica i protegir els interessos dels clients", segons ha comunicat l'asseguradora.

Amb aquesta decisió, AXA Espanya s'uneix a altres empreses que han traslladat el seu domicili social fora de Catalunya "davant el context actual" en l'autonomia, ha afirmat la companyia.

L'asseguradora ha explicat que aquest trasllat "no té cap conseqüència" en els productes i serveis "ni afectarà" a empleats o distribuïdors.

Aquest acord, ha anunciat a més, representa "una acceleració" dels processos de fusió d'AXA Vida amb AXA Aurora Vida, emmarcats en l'estratègia de simplificació d'entitats legals que AXA Espanya va iniciar a principis d'any.