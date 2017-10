Els preus augmenten dues dècimes al setembre a la demarcació de Girona

Els preus van augmentar dues dècimes al setembre a les comarques de Girona en relació a l'agost i van deixar la inflació anual en un 2,4%, el que representa un increment de tres dècimes respecte el mes anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt de Catalunya, els preus es van estabilitzar al setembre el mes passat en relació amb l'agost i van deixar una inflació anual del 2,1%, una dècima més que la taxa registrada a l'agost. L'alça de la inflació en taxa anual ha estat impulsada especialment per la pujada de preus de les fruites fresques en la cistella d'aliments i begudes no alcohòliques, contràriament a la baixada que es va registrar al setembre de l'any passat. L'altre factor per enfilar la inflació anual va ser la cistella d'oci i cultura, on s'incorporen els preus del paquets turístics, que aquest any han baixat els preus en menor mesura que l'any passat.