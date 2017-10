Unipost presenta un ERO per a la totalitat de la plantilla

Unipost presenta un ERO per a la totalitat de la plantilla

L'empresa Unipost ha presentat aquest dimecres un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta la totalitat dels 2.200 treballadors que té en el conjunt de l'estat, segons han explicat fonts sindicals. A Catalunya, on l'empresa té la seu social, hi ha uns 600 empleats.

Unipost estava en concurs de creditors des del 18 de juliol i ha estat l'administradora concursal la que ha decidit la presentació d'aquest ERO per o bé liquidar l'empresa o bé per trobar un comprador que assumeixi els actius d'aquest operador postal. L'administradora concursal va sol·licitar la setmana passada als representants sindicals la composició d'una mesa negociadora per iniciar el procediment i un cop ha rebut la comunicació dels membres d'aquesta mesa ha registrat l'ERO en el jutjat mercantil número 7 de Barcelona.



L'administradora concursal, Laia Folguera, i la direcció de l'empresa han manifestat que treballaran perquè en el procés de negociació de l'ERO es pugui trobar un inversor que doni ''continuïtat a l'activitat d'Unipost''.

Folguera ha manifestat que ''tot i aquesta mesura, hi ha diversos operadors interessats en l'adquisició de l'empresa''. Fonts sindicals han manifestat que les negociacions podrien començar la setmana vinent.