El BOE publica el calendari laboral amb tretze dies festius a Catalunya

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el calendari oficial de festius laborals per a l'any 2018. Segons la resolució de la Direcció General de Treball del Govern espanyol, l'any que ve Catalunya disposarà de tretze festius, dels quals deu són comuns a tot l'Estat i els altres tres són propis de Catalunya. Els festius comuns a tot l'Estat són l'1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 30 de març (Divendres Sant), 1 de maig (Festa del Treball), 15 d'agost (Assumpció de la Verge), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola), 8 de desembre (Immaculada Concepció) i 25 de desembre (Nadal). Tots aquests festius són els anomenats no substituïbles, excepte el 6 de gener (Reis), que serà festiu a totes les comunitats autònomes perquè cap d'aquestes ha decidit substituir-lo.

Els altres tres festius propis de Catalunya són el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua), l'11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) i el 26 de desembre (Sant Esteve). Dels tretze festius, n'hi ha un que té el caràcter de recuperable i es pot elegir entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua) o el 26 de desembre (Sant Esteve). Els altres dotze festius són de caràcter retributiu i no recuperable. A l'Aran, atès que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) coincideix en diumenge, serà festiu el 26 de desembre (Sant Esteve) igual que a la resta de Catalunya. Als tretze festius de Catalunya s'hi han de sumar els dos festius locals que decideix cada municipi, de manera que s'acumularan fins a les quinze dates festives que s'han previst.