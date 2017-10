L'IPC creix 2 dècimes i se situa en el 2,4% al setembre a Girona

Els preus van augmentar dues dècimes al setembre a les comarques de Girona en relació a l'agost i van deixar la inflació anual en un 2,4%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Al conjunt de Catalunya, els preus es van estabilitzar al setembre en relació amb l'agost i van deixar una inflació anual del 2,1%, una dècima més que la taxa que es va registrar a l'agost. L'alça de la inflació en taxa anual ha estat impulsada especialment per la pujada de preus de les fruites fresques en la cistella d'aliments i begudes no alcohòliques, contràriament a la baixada que es va registrar al setembre de l'any passat. L'altre factor per explicar la inflació anual va ser la cistella d'oci i cultura, on s'incorporen els preus del paquets turístics, que aquest any han baixat en menor mesura que l'any passat.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'encariment dels aliments i begudes no alcohòliques, principalment fruites, llegums i hortalisses, van estirar els preus dues dècimes a l'alça fins al 1,8% al setembre, de manera que l'IPC acumula ja tretze mesos en positiu.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE), que confirma així la dada avançada del passat 28 de setembre, atribueix el repunt a l'alça de l'1,2% dels preus d'aliments i begudes no alcohòliques (un punt per sobre del mes anterior), a causa de l'encariment de les fruites i, en menor mesura, de les llegums i hortalisses. També va augmentar el preu de l'oci i la cultura, més d'un punt fins al 1,8%.

A la baixa dels preus va contribuir l'habitatge, els preus del qual van créixer quatre dècimes menys al mes de setembre, fins al 2,9%, a causa del menor encariment de l'electricitat i el gasoil per a calefacció respecte el setembre del 2016, així com l'abaratiment del gas. En taxa mensual, els preus van créixer el 0,2% al mes desetembre.