Agricultura promou els productes ecològics en un cicle obert a la participació de les escoles

Els centres educatius catalans que s'adhereixin a la primera edició de la Setmana Bio a l'escola organitzaran, durant la setmana del 23 al 29 d'octubre de 2017, activitats adequades a cada etapa formativa i destinades a potenciar el coneixement d'aquest tipus de producció i alimentació. A part dels centres educatius, les biblioteques també poden sumar-se a aquesta iniciativa.

Conferències de pagesos o artesans ecològics, visites a granges de pagesos o obradors d'artesans alimentaris ecològics, xerrades divulgatives, esmorzars o dinars amb productes ecològics, tallers, jocs relacionats amb la producció d'aliments ecològics són algunes de les actuacions que es durant a terme als centres educatius i a les biblioteques al llarg d'aquesta setmana.

La Setmana Bio a l'escola és una iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació juntament amb els Departaments d'Ensenyament i Territori i Sostenibilitat. De fet, els tres departaments ja fa anys que col·laboren en aquest àmbit a través del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica.

Aquest guardó, que compta amb la col·laboració de l'Associació Vida Sana, va néixer l'any 2013 amb l'objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i línies de treball que tots els centres d'educació catalans (infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llar d'infants) realitzen en la promoció del coneixement de l'agricultura i l'alimentació.

Aquest any, el lliurament d'aquest premi tindrà lloc en el marc de la Setmana Bio a l'escola, concretament el divendres, 27 d'octubre, al centre que va guanyar aquest guardó en l'anterior edició, la Societat Cooperativa d'Ensenyament El Submarí Lila, del Milà (Alt Camp).



Setmana Bio per a l'alimentació

La Setmana Bio a l'escola té el seu precedent en la Setmana Bio, que el Departament d'Agricultura porta organitzant i celebrant des de l'any 2013. Aquesta iniciativa va néixer com una marca comuna pensada per concentrar en una setmana tota una sèrie d'actuacions, programades per qualsevol persona, entitat i, en general, agent promotor relacionat amb la producció ecològica, amb l'objectiu de promocionar i donar a conèixer el sistema de producció ecològica i, en general, l'alimentació ecològica, informen des del Departament.