Brussel·les prepara un pla per facilitar el camí cap a la unió bancària

La Comissió Europea (CE) va presentar diverses idees per facilitar que els països de l'eurozona completin la unió bancària i segueixin reduint els riscos de la banca, com una introducció més gradual de la garantia de dipòsits europea o la creació d'un actiu recolzat per deute sobirà. La comunicació publicada aquesta setmana per l'Executiu comunitari no és una proposta legislativa en si mateixa, encara que n'anticipa diverses que arribaran en els propers mesos, sinó un paquet d'idees destinades a desbloquejar les negociacions entre els països i l'Eurocambra sobre dossiers que ja estan sobre la taula, de manera que hi hagi acords el 2018, segons la CE.

«Presentem idees pragmàtiques per avançar cap a un repartiment dels riscos de la banca i una reducció dels riscos en paral·lel», va explicar el vicepresident de la Comissió Europea per a l'Euro, Valdis Dombrovskis. L'equilibri entre tots dos és la condició sine qua non que posen els països per completar la unió bancària, l'entramat de regles i institucions creades arran de la crisi financera per supervisar i gestionar les crisis de la banca de l'eurozona a nivell comunitari.

Per a això, la CE demana actuar a cinc àrees. D'una banda, per reduir els riscos, crida a finalitzar l'acord sobre el paquet bancari presentat el 2016 per a aquesta finalitat i planteja noves mesures per reduir encara més la càrrega de préstecs improductius. També planteja crear un actiu segur europeu, de manera que institucions privades titulitzin bons sobirans de diferents països de l'eurozona que es venguin al mercat en trams «sènior» i «júnior», i puguin ser utilitzats per complir els requisits d'actius de qualitat. La CE considera fer una proposta en aquesta àrea el 2018.