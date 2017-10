La Comissió Europea dona llum verd a l'OPA d'Atlantia sobre Abertis

La Comissió Europea va donar llum verd a l'oferta pública d'adquisició de la italiana Atlantia sobre Abertis. L'executiu comunitari va concloure que l'empresa resultant «continuarà fent front a una competència efectiva als mercats», va explicar en un comunicat. La comissària de la Competència, Margrethe Vestager, va afirmar que «juntes, Atlantia i Abertis serien l'operador més gran d'autopistes de peatge no només a Europa, també al món. Podem aprovar la transacció perquè les nostres anàlisis mostren que els mercats europeus de les concessions d'autopistes seguiran sent competitius».

La Comissió va concloure que no hi ha afectacions en la competència dels mercats en què treballen Atlantia i Abertis. Concretament, ha examinat l'impacte de l'OPA sobre els mercats on les activitats de les dues empreses se solapen, principalment la gestió de les concessions de les autopistes de peatge, la provisió dels serveis electrònics de peatge, «en els quals el sistema Telepass d'Atlantia és més fort», i la provisió d'equips i serveis per sistemes de transport intel·ligent. La CE considera que no hi haurà problemes de competència per la presència d'altres «competidors significatius».