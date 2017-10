La cooperativa garrotxina La Fageda inverteix 652.000 ? en un nou obrador de melmelades

La cooperativa La Fageda de Santa Pau ha invertit 652.000 euros per fer un nou obrador de melmelades. Aquesta línia de negoci es va instaurar fa cinc anys, quan la cooperativa va haver de tancar l'activitat de vivers forestals arran de la crisi i els 20 empleats que hi treballaven estaven a punt de quedar-se sense feina. Ara, la inversió ha permès construir un espai de 350 metres quadrats que separa els diferents processos d'elaboració de les melmelades. A més, aquest obrador té unes finestres grans perquè les visites que rep la cooperativa vegin com s'estan elaborant. L'ampliació permet comercialitzar una altra varietat, la de figa, i que el segell de La Fageda arribi a tenir onze melmelades diferents. El 2016, els vint treballadors d'aquesta línia de negoci van elaborar 24 tones de melmelada.

La Fageda ha invertit 652.000 euros per consolidar una de les seves línies de negoci: la producció de melmelades. Juntament amb els iogurts i els gelats, formen l'estratègia comercial d'aquesta cooperativa garrotxina, on un 60% dels treballadors de la qual pateixen una discapacitat o malaltia mental.

La inversió feta ha permès construir un nou obrador de 350 metres quadrats en una sola planta. Això ha permès separar millor els diferents processos d'elaboració: la preparació de fruites i verdures, els focs de cocció, l'envasadora automàtica, l'etiquetatge i encaixat i el magatzem i neteja.

Segons van explicar des de La Fageda, l'espai té grans finestrals perquè les visites «observin en viu i en directe» com s'està treballant. Un atractiu més que se suma al de les vaques que donen llet per als iogurts i al procés de producció dels postres làctics.

La línia de melmelades va facturar l'any passat entorn de 220.000 euros. En total, se'n van produir 24 tones. La família de melmelades fetes per La Fageda puja fins a les onze varietats amb la incorporació de la que està feta a base de figa. El nou obrador, a més, coincideix amb un redisseny dels envasos dels paquets de quatre melmelades. El d'esmorzars inclou les varietats de nectarina amb canyella, maduixa, pera i fruites del bosc. La selecció de formatges, foies i amanida té les melmelades de figa, tomàquet, taronja amarga i pebrot vermell. Finalment, el pack de carns i peixos incorpora els pots de figa, ceba agredolça, chutney de tomàquet i samfaina.



Adaptar-se als supermercats

El nou redisseny també fa possible «adaptar-se a les necessitats dels supermercats que venen aquests productes», segons va concretar La Fageda. A més, des de la cooperativa també esperen poder-li donar sortida per als lots de Nadal de les empreses.

La producció de melmelades dona feina a vint persones amb discapacitat o malaltia mental de la Garrotxa. Aquests llocs de treball estaven ocupats abans en el sector dels vivers forestals, però la crisi i un canvi de regulació va posar en perill la seva continuïtat. Per això, des de La Fageda van decidir reorientar-los del tot en l'àmbit alimentari.