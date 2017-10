«Les empreses que neixen durant les crisis econòmiques són més resistents»

Tomás Guillén té una experiència de 25 anys en el món de la consultoria, quelcom que li permet assegurar sense dubtes que les companyies que estan més ben preparades per sobreviure són les que es troben amb dificultats des del naixement. Considera que el seu sector ha canviat molt amb el pas dels anys, de la mateixa manera que les empreses, que estan més professionalitzades

El vam crear el, en un moment en què començava una altra crisi. Les empreses que neixen durant les crisis econòmiques solen ser més resistents, perquè comencen amb recursos limitats i amb un mercat més difícil. A més,

tenen una cultura de més esforç i de fer més amb menys. Les que van néixer en la bonança prèvia a la crisi no van durar la majoria més de dos o tres anys. El creixement tapa molta ineficiència i s'impregna en l'organització. Es gasta alegrement i quan ve la crisi es nota moltíssim.

Ifedes va néixer com una consultora i després es va diversificar, quelcom que s'ha produït amb diverses empreses...

La nostra filosofia és no dependre de grups, multinacionals ni fons d'inversió. Vam començar en paral·lel amb temes de formació i consultoria d'empreses. Després,

per la vocació meva personal de ser un emprenedor nat, hem intentat destinar uns quants recursos per ajudar a la creació de noves empreses. En l'última dècada ha agafat una velocitat molt major i ara tenim una participació més rellevant en més empreses i de més formes. Unes vegades amb diners i altres donant suport en la gestió o en els serveis.

Com ha canviat en aquests vint anys el sector de la consultoria?

Ha canviat molt. A la primera època, la consultoria era un servei que a nivell de pime era una cosa no habitual. De fet, la gent contractava una consultora perquè volia aprendre alguna cosa, com feien les coses altres firmes més grans. Llavors, eren temes de màrqueting, de recursos humans i financers els que més demanaven. Ara, la dinàmica és diferent. Es van anar creant escoles de negocis i es va generalitzar la formació per a directius i llavors el coneixement es va obtenir de manera més generalitzada. Això, juntament amb l'acceleració de les tecnologies, ha propiciat que avui l'adquisició de coneixement ja no es busqui en una consultora. El que es busca és com implantar les coses i tenir una visió diferent de la que té la gent que treballa en una empresa o dins d'un sector. Poder incorporar una visió crítica externa que els serveixi de contrast. Veure les coses de manera diferent per poder innovar. Una altra cosa que busquen és tenir algú que els acompanyi i els acceleri en els canvis a aplicar.

I les empreses, com han canviat?

En aquella època estaven molt poc professionalitzades. I ara sí que ho són i es nota molt quan l'equip directiu té un enfocament de negoci o simplement treballa perquè l'empresa es mantingui en el sector sense buscar canvis. Quins sectors van bé? No són els sectors sinó els equips directius que dirigeixen les empreses els que marquen com van unes i altres. El sector pot ser tradicional, però hi ha empreses que han canviat el model i han innovat i estan creixent a dos dígits.

La petita grandària i la falta de previsió a tantes empreses familiars són queixes que es repeteixen des de fa anys. Hem avançat?

Sí. Molts dels nostres clients són empreses familiars i els estem ajudant en el canvi generacional i en la professionalització de l'empresa. Avui ens demanen cada vegada més que el canvi generacional es faci en edats més primerenques. Per què, tot i que ara es viu més i millor? Doncs perquè hi ha molts canvis en el mercat a nivell de tecnologia, globalització, en les pautes del consum i en els clients. En aquests canvis, la gent més gran al capdavant de l'empreses cada vegada es veu més sobrepassada. El problema no és posar una persona que sàpiga del tema, sinó liderar des de la propietat i la direcció dels canvis, i això fa que molta gent busqui el canvi generacional dins de la família o fora. Algú amb un perfil més digital.

Podem parlar d'una bombolla de les «startups»?

El concepte de bombolla el veig més en relació amb els valors que es donen als projectes a nivell econòmic i les operacions de compravenda o ampliacions de capital. Que hi hagi major teixit d'empreses innovadores és bo. Cal assumir que un tancarà, però es mantindrà un nombre suficient per regenerar el teixit empresarial per a la pròxima dècada. El problema està en la inversió. Una empresa amb poc volum i que factura poc li dona un valor a la seva companyia que no s'ajusta a la realitat, perquè parla d'un potencial però no de fets concrets. Aquí hi ha un component especulatiu.

Quins tres requisits o consells li donaria a algú que estigui pensant muntar una «startup»?

Tenir molt clar quins seran els seu clients i com aconseguirà desenvolupar el seu model de negoci. La segona és tenir molt clares les necessitats econòmiques perquè no l'escanyin i tenir un equip. Mai hauria de preocupar-se abans pel producte que pel client, que és en el que ha de focalitzar-se. Mai ha d'enamorar-se de la idea inicial del negoci, perquè l'haurà de canviar moltíssimes vegades i no entrar en especulacions sobre el valor de la seva empresa, sinó preocupar-se perquè el compte d'explotació sigui positiu.

Són les entitats financeres un company fidel dels nous projectes?

Les entitats financeres arriben on arriben i són una alternativa. El que passa és que a Espanya, quan vam començar nosaltres, eren l'única alternativa. Avui hi ha moltes més, com el crowdfunding, el crowdlending, els business angels i el capital risc. També hi ha línies de finançament procedents de les administracions públiques, fins i tot europees. Aquestes fórmules són per a projectes de major risc, com els esmentats, i els bancs solen ser més prudents.