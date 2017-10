Javier Monzón renuncia a presidir Prisa per falta de suport a l'accionariat

Javier Monzón no presidirà Prisa en substitució de Juan Luis Cebrián, ja que el consell d'administració celebrat ahir es va tancar amb la retirada de la candidatura de l'expresident d'Indra. Segons fonts de l'entorn de Monzón, ell mateix va rebutjar ocupar el càrrec en quedar evidenciada la falta de consens. D'aquesta manera, s'obre ara una nova negociació per buscar nou president.

Ja en la reunió prèvia del comitè de nomenaments de Prisa, el representant del fons Amber i principal accionista, Joseph Oughourlian, es va mostrar rotundament en contra de la candidatura de l'expresident d'Indra. Ni tan sols el president del comitè, el francès Alain Minc, s'hi va mostrar a favor. Fonts properes a diversos accionistes financers del grup editorial van afegir que el Govern també havia expressat contrarietat amb la designació de Monzón, que va ser descavalcat d'Indra per l'actual Executiu.

En un altre ordre de coses, el consell d'administració d'Aena va acordar el nomenament de Jaime García-Legaz, exsecretari d'Estat de Comerç, com a nou president i conseller delegat de la companyia en substitució de José Manuel Vargas. A més, l'òrgan de govern del gestor aeroportuari va nomenar conseller independent l'exministre i expresident de Vueling Josep Piqué per cobrir la vacant deixada per Simón Pedro Barceló.

Com a pas previ a la seva designació com a president i conseller delegat d'Aena, el consell va nomenar García-Legaz conseller executiu. Els dos nomenaments van comptar amb el vistiplau de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.