Òptica, reformes i viatges, sectors més beneficiats per l'augment en el consum

Els ciutadans espanyols han incrementat el consum amb la millora de la situació econòmica, especialment en productes d'òptica, amb un 49% més respecte a l'any anterior, seguit de les reformes de la casa (46%) i dels viatges i la cura dental, tots dos amb un 25% més. Són dades de l'Observatori de Cetelem sobre el consum a Espanya, realitzat a partir de 2.200 entrevistes entre juny de 2016 i juny de 2017, que reflecteix que el consum ha augmentat un 9% en els deu sectors analitzats i la mitjana de la despesa anual ha arribat als 873 euros davant els 801 euros de l'any passat.

A tots els sectors estudiats –electrodomèstics i tecnologia, esports, dispositius mòbils, viatges, mobles, òptica, dental, mobles de cuina, reformes i bicis– ha pujat el consum excepte en el de reformes, però si bé els espanyols en fan menys, sí que s'hi gasten més diners, en concret, 3.944 euros de mitjana pels 2.703 euros de 2016. El 35% dels espanyols entrevistats ha realitzat algun tipus de reforma en els últims 12 mesos i el 33% té intenció de fer-la en el proper any.

Per sobre de les reformes, se situen els productes d'òptica, amb una mitjana de 351 euros, quan l'any anterior la xifra va ser de 236 (un 49% més). El 39% dels enquestats ha comprat algun producte relacionat amb aquest sector en l'últim any i el 34% considera que ho farà en els propers 12 mesos.

El tercer sector on més ha augmentat la despesa ha estat el dels viatges, amb una mitjana de 1.141 euros, mentre que l'any anterior la xifra va ser de 913 euros i, de fet, el 71% dels entrevistats ha contractat algun producte o servei relacionat amb aquesta finalitat en l'últim any.

A més, el 74% pensa gastar en viatges en els propers 12 mesos, tal com indiquen les dades de l'Observatori, que van ser presentades per la seva responsable, Liliana Marsán, aquesta setmana en roda de premsa.

De la mateixa forma que en els viatges, la despesa en tractaments dentals ha pujat un 25% fins a arribar a 763 euros; a més, el 64% dels espanyols té intenció de sol·licitar algun servei relacionat amb aquest sector en el proper any. Precisament on més ha augmentat el nombre de consumidors respecte a l'informe anterior és en aquest camp (un 36%). De fet, el 62% dels enquestats afirma que ha contractat algun tractament dental.

El 71% dels entrevistats per Cetelem ha comprat o utilitzat algun servei relacionat amb els viatges; el 74%, amb l'esport; i el 67%, en dispositius mòbils i accessoris.

Les grans cadenes de distribució segueixen sent l'opció preferida dels consumidors per comprar, però per primera vegada internet se situa com la primera elecció en dos dels sectors sobre els quals s'ha preguntat: electrodomèstics i mòbils.

Pel que fa al mercat de segona mà, les dades de l'Observatori constaten que s'ha reduït en 12 punts percentuals com a conseqüència, sobretot, del fet que els consumidors tenen més poder adquisitiu que durant la crisi, amb la qual cosa obtenen més productes de primera mà.

Durant la presentació, Marsán va assenyalar que la millora de l'economia es nota també en l'augment en la despesa en moda i alimentació. Les dades mostren que només el 21% dels consumidors té en compte la sostenibilitat i l'ecologia a l'hora de realitzar les seves compres.