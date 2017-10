Ryanair ha incorporat 45 pilots a la seva plantilla aquesta setmana

Ryanair va anunciar que 45 pilots nous s'han unit a la plantilla de l'aerolínia aquesta setmana, amb el que sumen 860 els pilots que s'han unit a la companyia des de l'1 de gener d'aquest any. En els últims tres mesos són 255 els pilots que s'han unit a Ryanair. Sobre aquestes incorporacions, el responsable de la flota de pilots de la companyia irlandesa, Ray Conway, va assegurar que la companyia «segueix contractant i formant els millors pilots de manera ininterrompuda i en paral·lel al creixement de la nostra flota».

Per altra banda, Ryanair remetrà al regulador de la competència de la Unió Europea (UE) la compra per part de l'aerolínia alemanya Lufthansa de la major part de la seva rival Air Berlin, que es va declarar en fallida l'agost passat, segons va confirmar un portaveu de la companyia irlandesa. «Remetrem l'assumpte a l'autoritat de la competència de la UE en el moment oportú», va assenyalar Ryanair, que en el seu moment ja va expressar dubtes sobre el procés de concurs.

Paral·lelament, el conseller delegat del grup hispanobritànic IAG, Willie Walsh, que inicialment va participar en la licitació, va explicar així mateix que l'acord entre aquestes dues aerolínies germàniques «presenta qüestions significatives de competència».

Lufthansa, primera aerolínia d'Alemanya, va anunciar dijous la compra per un total de 210 milions d'euros de la major part d'Air Berlin, que inclou la seva filial de vols regionals LGW, l'aerolínia austríaca de vols de vacances Niki i uns altres 20 avions. Aquesta operació encara ha de ser aprovada pels creditors d'Air Berlin i l'interventor del procediment d'insolvència, així com per les autoritats comunitàries de defensa de la competència.

Air Berlin, que té una flota de 134 avions i des del 25 de setembre negociava en exclusiva amb Lufthansa i EasyJet, segueix a la superfície en aquests moments amb un crèdit estatal de 150 milions d'euros, que ara preveu poder tornar.



Continua la negociació

L'empresa va assenyalar que encara negocia amb la companyia britànica de vols de baix cost, que ha presentat una oferta per part de la seva flota.

Air Berlin, que el 15 d'octubre deixarà d'operar tots els vols de llarg recorregut, es va declarar insolvent a mitjans del passat mes d'agost després de deixar de rebre suport financer d'Etihad Airways, que és el seu accionista majoritari.