Els EUA demanen a l´FMI i el Banc Mundial importants reformes internes

El secretari del Tresor dels Estats Units, Steve Mnuchin, va demanar una significativa reforma de l'FMI, que primi l'impuls al sector privat i la desregulació, i del Banc Mundial (BM), perquè centri l'esforç en els països pobres i deixi de prestar diners a països d'ingressos mitjans com la Xina. «A mesura que l'FMI passa al període posterior a la crisi financera global, instem la institució a estructurar els seus programes de préstec per prioritzar reformes que impulsin el creixement econòmic guiat pel sector privat», va dir Mnuchin en la seva declaració davant el Comitè Financer i Monetari de l'organisme.

El secretari d'Estat dels EUA va criticar que «a massa països un sector públic de grans dimensions deixa de banda el sector privat». Alhora, va assenyalar que el Fons Monetari Internacional hauria de ser «un exemple de disciplina fiscal», quelcom que exigirà «decisions difícils» com revisar «els salaris i beneficis dels seus treballadors».

Per la seva banda, va mostrar el seu recel davant l'increment de capital plantejat pel president del BM, Jim Yong Kim, per ampliar els recursos financers de la primera institució de desenvolupament global, amb préstecs anuals per sobre dels 50.000 milions de dòlars. «Més capital no és la solució quan el capital existent no es distribueix de manera efectiva», va dir el secretari del Tresor, que va participar en l'assemblea anual de les dues institucions que se celebra aquesta setmana a Washington.

En aquest sentit, Mnuchin va assenyalar que «la demanda de capital barat (com els préstecs a baixos interessos del BM) sempre superarà l'oferta, de manera que la clau és assegurar que aquests recursos s'apliquen on són més necessaris i poden arribar a resultats efectius i sostenibles». Mnuchin va demanar un «significatiu canvi» en el finançament, de manera que se centri entre els països més pobres i no els de mitjans ingressos.



Preocupació per la Xina

Tot i que no el va citar pel nom, els Estats Units han expressat la seva preocupació pel gran volum de fons destinats pel BM a la Xina, que només el 2017 va rebre més de 2.400 milions per a préstecs. El BM ha ampliat els seus projectes a països de renda mitjana amb l'argument que és fonamental ajudar aquests països en el trànsit cap a economies avançades.

«Reconeixem que el BM té un paper a fer entre els seus clients més rics i solvents, però creiem que aquest paper hauria d'estar centrat en la transferència de coneixement», va afegir.