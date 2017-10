La remota illa britànica de Santa Elena rep el seu primer vol comercial

Una de les illes més remotes del món, Santa Elena, fins ara només accessible en vaixell i coneguda per ser el lloc on va morir Napoleó Bonaparte, va rebre ahir el seu primer vol comercial, operat per l'aerolínia sud-africana Airlink. Enmig de l'oceà Atlàntic, a uns 1.800 quilòmetres de la costa d'Angola i a 4.000 de Rio de Janeiro, aquesta petita illa que pertany al Regne Unit estava fins ara comunicada per un vaixell que la visitava un cop cada tres setmanes. Airlink disposarà d'un vol setmanal, cada dissabte, des de Johannesburg i Ciutat del Cap, amb escala a Windhoek (Namíbia), amb preus que oscil·laran entre els 904 i els 1.783 euros. Aquest primer vol suposa la inauguració de l'aeroport internacional de l'illa, considerat pels mitjans britànics com «el més inútil del món», en part a causa del seu cost, d'uns 320 milions d'euros.

A la pàgina promocional de la recentment inaugurada línia, Airlink assegura que Santa Elena és una destinació ideal per la seva «abundància de flora i fauna», i destaca l'«oportunitat de nedar amb taurons balena» i la possibilitat d'immersió «en el capítol final de Napoleó que ofereix aquest paradís subtropical». L'illa i els seus 4.500 habitants són part del territori d'ultramar britànic.