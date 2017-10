El tipus efectiu de les noves hipoteques ja està per sota del 2%

En un context en què el preu oficial dels diners està en el zero per cent i en què el principal indicador per al crèdit hipotecari, l'euríbor, acumula divuit mesos en negatiu, el tipus efectiu mitjà de contractació de les noves operacions de compra d'habitatge amb finançament bancari mostra una tendència a la baixa. En concret, en acabar el mes de juny s'havia situat en l'1,92%, davant del 2,04% d'un any abans, segons l'últim butlletí trimestral de l'Associació Hipotecària Espanyola (AHE).

El menor cost de finançament coincideix amb una etapa en què el mercat immobiliari es troba en plena fase ascendent en sintonia amb la recuperació de l'economia espanyola des de 2014. En els sis primers mesos de 2017 s'han constituït a Espanya 221.500 noves hipoteques –amb un increment del 6,32% respecte al primer semestre de 2016–, el que augura, si segueix aquesta tendència, que el 2017 es tancarà molt per sobre de les 400.000 i, per tant, s'encadenarà el tercer any consecutiu en què es contracten més hipoteques que a l'exercici anterior.

Una altra dada significativa aportada per l'AHE és que les renegociacions del crèdit a l'habitatge equivalen a prop del 4% sobre el total dels nous contractes, fet que evidencia una millora en la capacitat de les llars per fer front a aquest compromís. Especialment si tenim en compte que en els primers mesos de 2016 es registraven percentatges que van oscil·lar del 15,4% de febrer al 43,6% d'abril. Es tracta dels mesos posteriors a l'entrada en negatiu de l'euríbor.

Paral·lelament, es manté el procés de despalanquejament de les famílies hipotecades iniciat a finals de 2009. Al març d'aquest any, el saldo viu del crèdit hipotecari es va situar en 646.491 milions d'euros, amb un descens del 4,22% respecte al mateix mes de 2016. Els préstecs a la construcció van caure fins als 37.766 milions, la meitat que la xifra registrada l'any 2012.