El G-7 d´agricultura acorda eliminar la fam de 500 milions de persones abans de l´any 2030

Els ministres d'Agricultura dels països del G-7, els set més industrialitzats, reunits aquest cap de setmana a Bèrgam (nord d'Itàlia), s'han compromès a adoptar compromisos per eliminar la fam de 500 milions de persones abans de 2030. Amb l'anomenada «Declaració de Bèrgam», Estats Units, Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, el Japó i el Canadà destaquen i promouen el paper de la «cooperació agrícola» per poder arribar a aquest objectiu, ja que «la majoria de les persones que sofreixen fam es troben en àrees rurals».

El ministre amfitrió, Maurizio Martina, va explicar en la roda de premsa final que existeix «el compromís per augmentar els esforços per afavorir la productivitat sostenible sobretot a Àfrica». També es va abordar en els dos dies de reunió «la defensa de les rendes dels agricultors davant la crisi a causa del canvi climàtic, i es va donar el mandat a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) perquè estudiï accions». La protecció de la renda dels agricultors i la major cooperació agrícola amb Àfrica són dos dels cinc punts aprovats a la declaració de la reunió del G-7 d'Agricultura.

La resta són una «major transparència en els preus dels aliments» per defensar el paper dels agricultors davant la crisi dels mercats i la volatilitat dels preus. També es va signar un compromís per «reforçar les normes i les accions per reduir el desaprofitament d'aliments, que suposa un terç de la producció alimentària mundial». I per a l'adopció de polítiques concretes «per garantir la traçabilitat dels productes i el seu desenvolupament».