La riquesa de les famílies creix un 9,3% fins al juny

La riquesa financera neta de les famílies i empreses no financeres espanyoles, que es mesura per la diferència entre els estalvis i els deutes que tenen, es va situar en 1,367 bilions d'euros al tancament del segon trimestre de 2017, un 9,3% més que un any abans.

Segons els Comptes Financers de l'economia espanyola, publicades pel Banc d'Espanya, en relació amb el PIB, els actius financers nets van representar el 120,6%, 6,4 punts percentuals més que el juny del 2016. En comparació amb el trimestre anterior, la riquesa financera neta de les famílies i empreses espanyoles va créixer un 1,78%, ja que a tancament de març se situava en 1,343 bilions d'euros.

Els actius financers de les llars -diners en efectiu, accions, dipòsits i valors en rendible- superaven els dos bilions d'euros en acabar el primer semestre, concretament 2,144 bilions, un 5,2% més en taxa interanual. El Banc d'Espanya explica que aquest increment va ser el resultat d'una adquisició neta d'actius financers de 27.000 milions d'euros durant els últims quatre trimestres i d'unes revaloritzacions de 80.000 milions, degudes, fonamentalment, a l'increment de les cotitzacions borsàries.

En relació amb el PIB, els actius financers totals de les llars van representar un 189,2% fins al juny, 3,2 punts percentuals més que un any abans. Per la seva banda, el deute brut de les societats no financeres i les famílies va arribar als 1,860 bilions d'euros a final del segon trimestre, l'164,2% del PIB i 7,1 punts percentuals menys que en el mateix període de 2016.

D'acord amb la institució, aquestes xifres s'acosten «cada vegada més» a la mitjana europea i, conclou, el procés d'ajust del deute privat «pot estar a prop de finalitzar».

El gruix dels actius financers de les llars espanyoles es trobava al tancament del primer semestre de 2017 en efectiu i dipòsits, que sumaven el 40% del total, seguit de participacions en el capital (25%), assegurances i fons de pensions (17 %) i participacions en fons d'inversió (14%).

Les participacions en el capital van ser el component que més va incrementar el seu pes en els actius financers de les llars en aquest últim any, 1,5 punts percentuals, mentre que el pes de l'efectiu i dipòsits va ser el que més va caure, 2,2 punts percentuals.