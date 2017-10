L´Estat contempla una pujada de les pensions del 0,25% pel 2018

El Govern preveu que les pensions pugin el 2018 per cinquè any consecutiu el mínim establert per la llei, que és del 0,25%, segons consta en el pla pressupostari remès ahir a Brussel·les.

El Govern recull aquesta projecció en un escenari de «política constant» –sense noves mesures i sense tenir presentats els Pressupostos de 2018– en el qual també treballa amb el supòsit de congelació dels salaris dels funcionaris.

Des que la reforma de 2013 va deslligar la pujada de les pensions de l'evolució de l'IPC, aquestes prestacions només s'han revaloritzat durant els següents anys el mínim establert per la llei, la qual cosa s´ha justificat en la situació de dèficit del sistema de la Seguretat Social.

En percentatge del PIB, aquestes projeccions es reflecteixen en un menor pes de la despesa, que passa del 41,2% el 2017 al 40,6% el 2018.

Al detall, la remuneració d´empleats (amb aquest supòsit de congelació) passa de suposar el 10,6% del PIB el 2017 al 10,2% el 2018; mentre que les transferències socials, on s´inclou la despesa en pensions, passen de suposar el 17,8% del PIB al 17,5%.

En aquest últim capítol, el descens es deu a la menor despesa en prestacions per desocupació «per la millora del mercat laboral».

Així mateix, el Govern preveu un augment de la ràtio d'ingressos del 38,1% del PIB el 2017 al 38,3% el 2018, gràcies a la millora de l´economia.

Amb aquestes projeccions, Espanya preveu que el dèficit públic del conjunt de les Administracions Públiques passi del 3,1% el 2017 al 2,3% el 2018.

El Govern ha emmarcat aquestes xifres en una previsió de creixement del PIB del 2,3% per 2018, tres desenes per sota del previst inicialment per la incertesa associada a la situació a Catalunya, la moderació del cicle econòmic i l'absència de Pressupostos Generals de l´Estat.