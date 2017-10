ACS presenta una contraopa per Abertis a través d´una filial

ACS va presentar, a través de la seva filial alemanya Hochtief, una oferta publica d'adquisició (opa) pel cent per cent d'Abertis a un preu de 18,76 euros per acció, 2,26 euros més que els oferts per la italiana Atlantia (16,5 euros), segons la documentació remesa al supervisor borsari.

L'oferta, que permet cobrar tot o part de l'esmentada contraprestació en accions de nova emissió de Hochtief -de la qual ara ACS controla el 71,7%-, suposa valorar Abertis en 18.580 milions d'euros, davant els 16.341 milions d'euros llocs sobre la taula per Atlantia.

La unió de Hochtief i Abertis donaria lloc a un gegant mundial d'infraestructures, del qual ACS passaria a controlar menys del 50% després de la corresponent ampliació de capital per fer front al canvi d'accions que ofereix (0,1281 accions noves de Hochtief per cada acció d'Abertis).

Entre d'altres opcions, per dur a terme l'esmentada unió s'estudia una fusió per absorció d'Abertis per Hotchief i altres societats de la companyia alemanya i que el nou grup cotitzi a Alemanya.

L'oferta prestada per Hochtief està condicionada a l'acceptació d'almenys el 50% més una acció d'Abertis i que optin per la contraprestació en accions 193.530.179 títols de la concessionària espanyola, el màxim permès.

Tenint en compte aquest límit i l'equació de canvi, el nombre d'accions noves d'emissió de Hochtief pujarà, com a màxim, a 24.791.216 títols, segons la documentació enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en la qual es detalla que ACS ha refusat al seu dret de subscripció preferent en l'ampliació de capital de la seva filial alemanya.

L'operació, aprovada pel Comitè Executiu i el Consell de Supervisió de Hochtief, compta amb un aval de JP Morgan per valor de 14.963 milions d'euros. L'oferta també queda condicionada que obtingui el vistiplau d'autoritats del Brasil (Transport, Competència i Telecomunicacions) i de la Comissió Europea, entre d'altres.

Minuts abans de conèixer-se l'oferta, la CNVM suspenia la cotització a ACS i Abertis, les accions de les quals es canviaven en aquell moment a 17,70 euros (17.529 milions), així com la filial d'aquesta Cellnex.

El passat 9 d'octubre, la CNMV va aprovar l'opa presentada per Atlantia pel cent per cent d'Abertis a raó de 16,5 euros per acció (part també cobrable en accions de nova emissió de la italiana).

Des que Atlantia va formalitzar la seva oferta al juny, ACS havia reconegut davant el supervisor borsari que sospesava la possibilitat de llançar una opa competidora i que aquesta podria instrumentar-se a través de Hochtief.

ACS tenia de termini fins demà, dijous, per presentar la sol·licitud d'autorització de la seva oferta davant la CNMV, que haurà de contestar en un màxim de set dies hàbils si l'admet a tràmit i comptarà amb 20 dies per dictaminar si l'autoritza o la denega.

Això no obstant, aquest termini de 20 dies tornarà a córrer cada vegada que el supervisor borsari sol·liciti informació o nous documents a l'oferent i des de la recepció des d'aquests.



Decidir l'oferta

Una vegada autoritzada l'opa d'ACS, els accionistes d'Abertis disposaran de 30 dies per decidir quina oferta accepten. Durant aquest termini, tant la firma espanyola com Atlantia podran millorar la seva oferta tantes vegades com vulguin i hauran de tornar a sol·licitar autorització.

Cinc dies abans que acabi el període d'acceptació, que serà fixat per la CNMV, les dues companyies podran presentar la seva oferta final en "sobre tancat" o mitjà equivalent. Atlantia, per ser el primer oferent i sempre que no hagi desistit, tindrà l'última paraula i podrà millorar la seva oferta si no és inferior en un 2% a la d'ACS. En cas d'optar per millorar-la, l'oferta d'Atlantia haurà de superar en almenys un 1% a la d'ACS i es tornarà a obrir un termini d'acceptació de 15 dies.