El jutge Andreu admet a tràmit una denúncia contra l´excúpula del Popular

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha admès a tràmit una nova denúncia contra l'excúpula del Banco Popular, entre ells l'expresident Ángel Ron i el que anés el seu successor Emilio Saracho, i la firma auditora PwC per l'ampliació de capital realitzada per l'entitat en 2016.

En el seu acte, el titular del jutjat central d'Instrucció número 4 accepta investigar els fets exposats per l'Associació d'Afectats per la Venda del Banco Popular, i que es dirigeixen a més contra l'expresident del Consell d'Administració Roberto Figuera, així com contra l'exvicepresident Pedro Larena.

Els denunciants, representats per Sanguino Advocats, posen en relleu la campanya de desprestigi del banc, amb notícies que contenen dades o informació falsa a fi de fer caure el valor de l'acció i obtenir així importants beneficis.

El magistrat explica que no s'oposa al fet que aquests demandants es personin com a acusació particular, ja que aporten documents que acrediten que eren accionistes del Banco Popular abans de la seva venda al juny d'aquest any. El jutge, però diu, que els fets denunciats mostren una «identitat substancial» amb uns altres que ja són objecte d'instrucció.