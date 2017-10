L'empresa tindria seu a Essen i cotitzaria a Alemanya

La documentació de l'oferta de compra d'accions d'Abertis per part de la companyia alemanya Hochtief, filial del grup constructor ACS, indica que l'objectiu de l'operació és construir un líder mundial en el sector de les infraestructures. La fusió entre les dues companyies generaria unes sinergies d'entre 6.000 milions i 8.000 milions d'euros i faria que Abertis passés d'operar de 14 a 40 països.

El president del comitè executiu de Hochtief i conseller delegat de ACS, Marcelino Fernández Verdes va dir que la seu de la nova empresa combinada amb Abertis estarà situada a la ciutat alemanya d'Essen i cotitzarà a la borsa a Alemanya.

L'empresa resultant generarà uns ingressos anuals de 24.800 milions d'euros, un Ebitda (benefici brut d'explotació) de 4.300 milions d'euros, serà present a 40 països i tindrà 69.000 empleats, segons Fernández Verdes.

En cas de consolidar-se l'operació, Abertis passaria de registrar un Ebitda de 3.200 milions d'euros a un benefici brut d'explotació de 4.300 milions d'euros, per sota dels 6.600 milions que s'anunciaven en la documentació presentada per Atlantia.

El nou gegant nascut de la fusió de l'alemanya i Abertis, permetria que la companyia presidida per Salvador Alemany passes d'una facturació de 4.900 milions d'euros que va ingressar el 2016 a 24.800 milions si es suma la facturació de les dues empreses en l'exercici del 2016. La plantilla de les dues empreses suma 68.933 persones, molt per sobre del 15.428 empleats que actualment estan sota el paraigües d'Abertis. La internacionalització de la fusió de l'alemanya i l'espanyola, present a 40 països, és superior a la presència en 15 països que ofereix la fusió entre Atlantia i Abertis. En la documentació s'explica que la meitat dels ingressos es generarien al continent americà, el 30% a Austràlia i 20% a Europa. Hochtief envia un missatge als accionistes actuals d'Abertis i els assegura que la seva rendibilitat en concepte de dividends augmentarien atès que té la intenció de destinar a dividends un pay out del 90% dels beneficis en el mateix exercici del 2018.

Hochtief, filial alemanya del grup espanyol ACS, preveu que la seva integració amb Abertis, sobre la qual va presentar ahir una opa, generarà unes sinergies d'entre 6.000 i 8.000 milions d'euros.

Aquestes sinergies es produiran, segons l'empresa, per una participació més alta en les possibilitats d'inversió en projectes de col·laboració pública i privada als EUA, el Canadà, Austràlia i Europa.