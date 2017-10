Quines són les empreses que han marxat de Catalunya?

Aquest darrer dimecres 18 d'octubre, 112 companyies han canviat de seu social. Del 2 al 9 d'octubre, van ser 219 les companyies que van traslladar la seu. Entre el 13 i el 16 d'octubre, en van ser 68. Entre l'11 i el 13 en van ser 81. Només el dia 11, n'hi va haver 155 i el dia anterior, 177. Des del dia del referèndum, hi ha 49 societats que han fet el camí invers: han portat el domicili social des d'altres parts de l'Estat cap a territori català.

Pel que fa a les empreses que han portat la seu social a Catalunya, n'hi va haver 16 entre el 2 i el 9 d'octubre. El dia 10 n'hi va haver 6, el dia 11, en van ser 8 i hi ha 6 casos entre els dies 11 i 13. En van arribar dos entre el 13 i el 16 d'octubre, 5 el dimarts 17 i 6 el dimecres 18.

Ha sigut una de les pricipales conseqüències del conflicte. La fugida d'empreses és un fet a Catalunya després del passat referèndum de l'1-O i de l'avís de declaració d'independència de Puigdemont, ja que moltes de les quals tenen les seues seus socials han decidit deixar-la per prudència econòmica. La incertesa i la caiguda de l'IBEX 35 han sigut raons clau per a la decisió de gegants com el Banc Sabadell o Caixabank, encara que no són els únics.

Quines són les empreses establides a Catalunya?

Desenes d'empreses de tots els sectors decidixen canviar el seu domicili social a altres comunitats autònomes davant el temor que Catalunya es declari independent. Aigües de Barcelona, Oryzon, Eurona, Proclinic, Banc Mediolanum, Service Point Solutions, Arquia Banca, Ballenoil o Dogi són alguns dels gegants empresarials que ja han decidit deixar Catalunya.



El Banc Sabadell acorda traslladar la seva seu a Alacant

El consell d'administració de Banc Sabadell va aprovar en una reunió extraordinària el trasllat del domicili social de l'entitat a Alacant davant la incertesa política i econòmica que ha originat la celebració del referèndum a Catalunya.



CaixaBank trasllada la seu a València

CaixaBank va anunciar que trasllada la seua seu social de Barcelona a València davant la possibilitat que el Parlament català faci una declaració unilateral d'independència. A més, la Fundació Bancària La Caixa ha acordat traslladar de Barcelona a Palma la seu social tant d'aquest organisme com de CriteriaCaixa, la societat de la qual és accionista únic i que gestiona el patrimoni de l'entitat.

Aigües de Barcelona trasllada la seu social a Madrid

El consell d'administració del grup Suez, al que pertany la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), del que depén Agbar, ha decidit traslladar la seu social de Barcelona a Madrid.



Freixenet prepara el seu trasllat

El president de la Cambra de comerç d'Espanya i de Freixenet, José Luis Bonet, ha assenyalat que proposarà el consell d'administració de la companyia el canvi de seu social fora de Catalunya."No depén de mi, depén del consell, però per descomptat jo ho proposaré", ha afirmat Bonet.



Catalana Occidente es trasllada a Madrid

El grup assegurador Catalana Occidente ha acordat traslladar la seu social, situada actualment a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a Madrid. En una comunicació remesa a la CNMV, el regulador borsari, Catalana Occidente ha comunicat que ha modificat els seus estatuts per a traslladar el seu domicili social al Passeig de la Castellana, 4, de Madrid.



Gas Natural es trasllada a Madrid

La multinacional Gas Natural Fenosa ha decidit també en un consell d'administració extraordinari traslladar la seu a Madrid.

La seu social d'aquesta multinacional es trobava fins ara la Plaça del Gas, 1 de Barcelona. Els principals accionistes de Gas Natural són Criteria (24,43 %), el fons nord-americà Global Infraestructure Partners (GIP), que té un 20 %, i Repsol, que té un altre 20 %.

Abertis porta la seu social a Madrid

La concessionària d'autopistes Abertis ha acordat traslladar temporalment la seu social de Barcelona a Madrid. En una comunicació a la CNMV, el grup català ha justificat la decisió davant "la inseguretat jurídica generada per l'actual situació política a Catalunya".



Cellnex, després dels passos d'Abertis

El consell d'administració de l'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex ha acordat igualment traslladar temporalment la seu social de Barcelona a Madrid, concretament al carrer Juan Esplandiú, 11-13, on compta amb les seves oficines corporatives.



Planeta trasllada la seva seu a Madrid

El Grup Planeta ha confirmat que traslladarà la seva seu social de Barcelona a Madrid després que Puigdemont hagi assumit la declaració d'independència encara que posteriorment haga suspés els seus efectes. Un portaveu del principal grup editorial i audiovisual espanyol ha recordat que en el comunicat que va difondre el dilluns informava que el consell d'administració adoptaria la decisió de canviar de seu en cas d'una declaració d'independència.

En qualsevol cas, va apuntar que el trasllat del domicili social no comportaria moviment d'empleats, ja que el grup compta amb seus operatives en diverses ciutats d'Espanya.



Axa trasllada les seves entitats de Vida i Pensions

El Consell d'Administració d'AXA Espanya ha aprovat traslladar la seu de les seues entitats AXA Vida i AXA Pensions des de Barcelona a Bilbao per a "garantir la seguretat jurídica i protegir els interessos dels clients", segons ha comunicat l'asseguradora.



Bimbo porta a Madrid la seva seu social a Espanya

El Consell d'Administració de Bimbo ha acordat traslladar el domicili de les seves societats amb seu a Catalunya al Parc Empresarial Les Mercés (Madrid), des d'on el grup ja dirigix l'organització d'Europa, Àfrica i Àsia, amb la finalitat de "mantenir la seguretat jurídica" i seguir treballant amb "normalitat".

Idilia Foods, propietària de Cola Cao, Nocilla, Paladin i Okey, se'n va a València

Idilia Foods, propietària de marques com a Cola Cao, Nocilla, Paladin i Okey, ha decidit traslladar la seva seu social de Barcelona a València, segons ha informat en un comunicat.

La companyia va anunciar que mouria la seu social fora de Catalunya si es produïra una declaració unilateral d'independència amb l'objectiu de mantenir la seguretat jurídica.



Codorníu trasllada la seu a La Rioja

El consell d'administració de Unideco SA, empresa holding del grup Codorníu Raventós, ha decidit traslladar la seua seu social de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) a Haro (La Rioja). Segons ha informat el grup, ha pres la decisió davant la "situació d'incertesa política i jurídica en la qual es troba Catalunya i amb l'objectiu de garantir els interessos dels seus treballadors i clients".



Pastas Gallo trasllada marxa de Catalunya a Còrdova

El fabricant de productes d'alimentació Pastas Gallo ha traslladat també la seu social fora de Catalunya, en concret a la ciutat de Còrdova, davant la situació política i com a reacció a una eventual declaració unilateral d'independència.



La Bruixa d'Or també se'n va de Catalunya

El propietari de l'administració de loteria "La Bruixa d'Or" de Sort (Lleida), Xavier Gabriel, ha decidit traslladar la seu social de la seva empresa fora de Catalunya davant la situació política i el boicot que diu estar patint per part de ciutadans que no volen comprar-li loteria. Traslladarà la seu social i fiscal del seu negoci a Navarra i Madrid i continuarà venent loteria.

Zurich canvia la seva seu social de Barcelona a Madrid

La companyia d'assegurances Grup Zurich Insurance ha pres la decisió de canviar el domicili social de la seva sucursal a Espanya de Barcelona a Madrid per motius de seguretat jurídica, ha informat en un comunicat.



Altres empreses que se'n van de Catalunya

SegurCaixa Adeslas, líder en assegurances de salut a Espanya, trasllada també la seu de Barcelona a Madrid. El consell d'administració de l'asseguradora, integrada en el grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va aprovar el cap de setmana el canvi de domicili social.

A més, el grup de missatgeria MRW ha decidit traslladar també la seva seu social, en aquest cas de Barcelona a València, fruit de la incertesa generada després de la celebració del referèndum independentista de l'1-O, han explicat a Europa Press fonts de la companyia.

L'agència de viatges online eDreams Odigeo ha optat per situar l seu social a Madrid, igual que el grup químic-farmacèutic Indukern.

També Sanantur, empresa dedicada al turisme de salut especialitzada en trasplantaments capil·lars, la gestora de fons EDM o VidaCaixa, l'entitat líder del sector assegurador a Espanya, portaran el seu domicili social fora de Catalunya.

També Cervezas San Miguel, una de les societats dedicades a l'activitat industrial propietat de Mahou, trasllada el domilici social de Catalunya a Màlaga, on compta amb un centre de producció des de 1966, segons ha informat la companyia en un comunicat.

El consell d'administració de Torraspapel ha acordat el trasllat del seu domicili social de Barcelona a Madrid per "la incertesa derivada per l'actual context polític català". Torraspapel, pertanyent al Grup Lecta, fabrica i distribuïx papers especials, compta amb una plantilla de 1.900 empleats, i el 2016 va registrar una facturació de 766 milions d'euros.

VidaCaixa i la gestora de fons CaixaBank Asset Management han trasllat la seua seu social de Barcelona a Madrid, encara que això no comportarà canvis operatius ni de personal, han confirmat a Efe fonts de l'asseguradora.

La societat de valors GVC Gaesco, propietat de la família Vallbé, vinculada a Òmnium Cultural, també ha decidit traslladar la seva seu social a les seues oficines de Madrid, situades al carrer Marqués de Villamagna, 3. GVC Gaesco és un grup financer de Barcelona que està presidit per Maria Àngels Vallbé, esposa de Joan Hortalà, actual president de la Borsa de Barcelona i exsecretari general d'ERC.

Klockner, una empresa distribuïdora de material de medicina dental, també s'ha anat de Catalunya, igual que Lleida.net.

Els han seguit el grup constructor Copasa, que traslladarà la seu de la seva filial de medi ambient Pesa de Barcelona a Santiago de Compostel·la; la immobiliària Colonial, que ho farà a Madrid; i l'odontológica DVD Dental, també a Madrid. Altres companyia que ha decidit moure la seua seu social fora de Catalunya ha sigut Trea Asset Management, que trasllada la seva seu social a Madrid.

L'empresa tèxtil Pronovias ha assegurat que també se n'anirà si Catalunya s'independitza.

Naturhouse ja es va mudar a Madrid el passat mes d'agost per la incertesa política a Catalunya. El mateix van fer Unico Hotels, Derby Hotels, Schibsted o WPP.