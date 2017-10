8 de cada 10 Pimes no es planteja canviar la seu fora de Catalunya

Molts petits negocis no tenen previst marxar de Catalunya.

Molts petits negocis no tenen previst marxar de Catalunya. EFE. (Arxiu)

8 de cada 10 pimes no es planteja canviar la seu social fora de Catalunya. Això constata una enquesta realitzada per PIMEC a 400 empreses entre el 14 i el 18 d'octubre de 2017. Fins ara, només un 1% hauria traslladat la seva seu social a altres punts de l'Estat, és a dir, al voltant de 1.300 empreses. "Siguin poques o siguin moltes, que marxin dona preocupació", ha afirmat el president de PIMEC, Josep González.

Tot i això, González ha relativitzat "l'impacte econòmic" que té el trasllat de seu social d'una empresa perquè no implica "trasllat d'activitat". "Té una importància sentimental o de propaganda", ha assegurat el president de la patronal catalana de petites i mitjanes empreses. D'altra banda, més de la meitat de les empreses enquestades –un 64%-, assegura que el debat polític no afecta la seva pime.

Segons l'enquesta 'La pime davant del debat polític sobre Catalunya', són una minoria les empreses que han canviat de seu social o tenen pensat fer aquest moviment. Del total d'enquestats, serien només el 3,2%. Haurien fet aquest pas poc més d'un miler, més de les que consten per ara als registres mercantils.

González ha negat que aquest tipus de decisions siguin per un "efecte arrossegament" davant el trasllat de domicili social de grans empreses. A més, González ha qüestionat l'impacte econòmic que tenen aquests moviments per l'economia catalana. Seria preocupant, ha dit, que decidissin traslladar la seva activitat o les inversions.

El president de la patronal també ha dit no "entendre" la utilitat de fer aquest tipus de trasllat, sobretot, quan es tracta d'empreses que "tenen el seu mercat a Catalunya". D'altra banda, ha dit no tenir constància de "pressions" a pimes per fer aquest moviment.



Inquietud financera entre les pimes

Pel que fa a la percepció de la seguretat financera, un 54% diuen no estar inquietes però gairebé la meitat afirmen estar preocupades –el 46% restant-.Tot i això, només un 8% ha canviat o es planteja canviar d'entitat financera i menys d'un quart ha obert comptes fora de Catalunya o ho està contemplant com a opció. Pel que fa a les inversions, un 19% dels enquestats diuen que n'han aturat o n'aturaran.

De les 401 pimes enquestades, la majoria són del sector serveis –un 64%- i més d'un 70% tenen menys de 50 treballadors. L'enquesta s'ha realitzat a través de trucades telefòniques a propietaris, gerents o directors financers d'empreses de Catalunya.