Aprovada la llei que permetrà a consumidors resoldre gratis els conflictes

El ple del Congrés va donar el vistiplau a la llei sobre resolució alternativa de litigis en matèria de consum, segons la qual aquests procediments seran gratuïts per als ciutadans i no hi haurà límits de l'import de la reclamació.

Els diputats de la Cambra baixa han avalat gairebé per unanimitat –318 a favor, 16 en contra i una abstenció– les esmenes aprovades pel Senat al text del Govern, que trasllada la directiva europea relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

En concret, la llei pretén garantir als consumidors residents en la UE la possibilitat de resoldre litigis amb empresaris establerts en qualsevol Estat de la Unió i facilitar-los que els possibles problemes derivats dels seus contractes tinguin una solució extrajudicial.

S'estableix un termini màxim de resolució dels conflictes de noranta dies a comptar des del moment en què l'entitat hagi rebut la reclamació completa.

Durant la seva tramitació, s'han introduït nombroses esmenes, bona part del grup socialista, que han permès, segons la diputada Victoria Tundidor, que es mantingui el principi de gratuïtat en les reclamacions dels consumidors i que s'eliminin els llindars mínims (30 euros) i màxim (10.000) per admetre a tramit una reclamació.