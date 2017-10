Atlantia no descarta canviar la seva oferta

El conseller delegat de la concessionària italiana Atlantia, Giovanni Castellucci, ha defensat la «validesa econòmica» de la seva oferta pública d'adquisició (OPA) per l'espanyola Abertis, encara que no descarta canviar-la després de la proposta d'ACS.

Per altra part, fonts de Criteria van assenyalar que ara analitzaran en profunditat la contra-OPA d'ACS, que suposa un 13,7% més de l'oferta d'Atlantia (16,5 euros per títol), i que no preveuen pronunciar-se sobre l'operació a curt termini.