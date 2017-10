CCOO no signarà el nou conveni d´hostaleria de Catalunya

El sindicat CCOO va anunciar que no signarà el nou conveni col·lectiu d'hostaleria de Catalunya perquè considera que «retrocedeix» en la regulació d'alguns aspectes i no s'avança prou en altres com l'increment dels salaris i el fre a les externalitzacions. CCOO va prendre la decisió després que diferents assemblees del sindicat hagin valorat el preacord al qual van arribar la patronal del sector i la UGT. CCOO va lamentar que no s'hagin fet passos significatius per millorar les condicions laborals en un moment de vents a favor per a l'economia.