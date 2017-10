La compravenda d'habitatges tancarà l'any a Catalunya amb un augment del 10,8%

Les transaccions d'habitatge a Espanya augmentaran un 10,1% aquest any fins a arribar a les 481.000 compravendes i el preu pujarà un 4,8%, segons l'Estudi Anticipa sobre el mercat de l'habitatge a Espanya, que es va presentar ahir al saló immobiliari Barcelona Meeting Point. L'estudi preveu que Catalunya acabi aquest any amb 82.000 transaccions, un 10,8% més, i amb 90.000 l'any 2018, un 9,8% més.

El catedràtic Josep Oliver, que ha elaborat l'estudi, va explicar que si les condicions de finançament i la millora agregada de l'economia espanyola i de l'àrea de l'euro continuen en línia amb allò previst, el 2018 es podrien arribar a les 526.000 transaccions un 9,3% més que aquest any i el preu augmentaria un 5%.

Oliver va comparar aquestes dades amb les 285.000 transaccions assolides el 2013, cosa que suposaria el 2018 un augment acumulat del 85%, encara que el mercat encara es troba un 42% per sota dels màxims registrats el 2006, amb més de 900.000 transaccions.

Quant als preus, l'informe apunta que finals de 2018 es registrarien a Espanya cinc anys consecutius de creixement, però el seu augment acumulat, un 22%, encara situaria el preu de l'habitatge un 23% per sota dels registrats el 2007.

A Catalunya, el preu de l'habitatge augmentarà un 6,9 per cent aquest any i un 6,1 per cent el 2018 i, atès que la caiguda va ser més gran que la mitjana espanyola, gairebé un 45% davant del 37 per cent, el 2018 encara se situaria un 27 per cent més baixos que els de 2007.

L'estudi incideix en la reducció del nombre de llars creades per la societat espanyola, ja que entre 2016 i 2019 s'esperen uns 275.000 noves llars, dels quals només una mica més de 4.000 són per a Catalunya.

Per a aquest any, s'esperen a Espanya un total de 62.900 habitatges acabats, i un total de 63.400 el 2019, encara que aquestes xifres encara estan un 90% per sota dels màxims en el cicle d'expansió.

A Catalunya, les previsions de l'empresa de gestió immobiliària, són tenir 8.500 habitatges acabats i 11.600 el 2019, també lluny de les 80.000 habitatges acabats el 2007.

Oliver ha posat de manifest la importància de l'habitatge de lloguer, que seguirà creixent els anys vinents i ha assegurat que podria haver-hi una demanda de lloguer d'uns 680.000 habitatges nous, cosa que no passa perquè no hi ha «prou oferta» o hi ha pocs incentius per abandonar la casa familiar.