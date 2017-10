L´altra crisi catalana: una baralla entre dos titans europeus

A mesura que l'enfrontament de Catalunya amb Madrid s'intensifica, una altra baralla èpica s'està gestant: una batalla corporativa entre dos titans europeus. El gegant de la construcció espanyola ACS va donar a conèixer dimecres una oferta de 19.000 milions d'euros per Abertis Infraestructures SA, un operador d'autopistes amb seu a Barcelona que havia estat considerant una oferta de compra de 16.800 milions d'euros per part d'Atlantia SPA, un operador d'autopistes i aeroports amb seu a Roma.

La baralla enfronta el president d'ACS, Florentino Pérez, propietari de l'equip de futbol Reial Madrid, contra la família italiana Benetton, l'accionista més gran d'Atlantia, amb una participació del 30 per cent. Abertis i Atlantia van intentar fusionar-se fa una dècada, però l'acord va ser presa de l'oposició política a Itàlia. Ara, amb una demostració de múscul provinent del costat espanyol, «hi ha sense cap dubte una dimensió política en joc», va dir Gregoire Thibault, analista de Natixis a París.

Florentino Pérez ha tractat de presentar-se com un edificador d'imperis, creant la major constructora d'Espanya mitjançant la fusió d'ACS i Grupo Dragados SL el 2003. El 2010, va agregar Hochtief AG, la principal empresa de construcció d'Alemanya, malgrat l'amarga resistència de la gerència. Al mateix temps, ha reunit un dels esquadrons de futbol més famosos del món, gastant a mans plenes per atreure superestrelles com Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o el director tècnic Zinedine Zidane.

Encara que els líders polítics a Madrid no han sospesat oficialment sobre l'acord, ACS «sembla comptar amb el suport del govern espanyol», la qual cosa li dona un avantatge sobre Atlantia, va dir Mehdi Boudokhane, analista de Raymond James a París.

La junta d'Abertis ha demanat a Atlantia que augmenti la seva oferta de 16,50 euros per acció, però Boudokhane diu que si els italians superen per molt l'oferta d'ACS de 18,76 euros, haurien de reduir la valoració que atribueixen a l'empresa. Les accions de les tres companyies es negociaven a la baixa ahir a la borsa.

Una vinculació entre Atlantia i Abertis crearia un grup amb operacions d'autopistes i aeroportuàries a tot el món. Abertis és l'administrador de peatge més gran d'Espanya, amb concessions que cobreixen 1.500 quilòmetres de carreteres, i uns altres 7.000 km en més d'una desena de països. Atlantia té 5.000 km de carreteres amb peatges a Itàlia i uns altres quatre països i maneja els dos grans aeroports de Roma.



ACS, una empresa de construcció

ACS, amb seu a Madrid, en canvi, és una empresa de construcció. La seva oferta per Abertis es realitza a través de Hochtief, i el pla seria treure de la borsa Abertis i cotitzar les accions de la companyia combinada a Frankfurt. Una integració amb Hochtief reflectiria el model comercial del rival francès Vinci SA, que construeix infraestructura i després assumeix les operacions sota una concessió.

Atlantia segueix convençuda del sentit econòmic de la seva oferta, va dir el president executiu, Giovanni Castellucci, al diari Sole 24 Ori.

Encara que Abertis ha dit que planeja canviar el seu domicili legal de Barcelona a Madrid, la crisi política planteja desafiaments per a tots dos postors, ja que la percepció d'un risc creixent a Espanya podria augmentar el cost del finançament.

ACS, no obstant això, diu que ha disposat 15.000 milions d'euros en préstecs a una taxa favorable per recolzar la seva oferta. Atlantia ha rebut el suport d'accionistes d'Abertis com TCI Fund Management Ltd i el multimilionari espanyol Juan-Miguel Villar Mir, i ha aliniat finançament per impulsar la seva oferta si és necessari, segons diferents fonts.

Malgrat que està perseguint el que seria l'acord més gran de fusió d'aquest any, Pérez té altres coses en ment, inclòs l'impacte potencial de la independència de Catalunya en la lliga espanyola de futbol, en particular l'estat de l'equip de Barcelona que és el rival del seu Reial Madrid. «No estic considerant Espanya sense Catalunya ni la Lliga sense Barcelona», va dir al lloc web de notícies El Español. «Confio en el govern i els partits que donen suport a la constitució per resoldre el problema».