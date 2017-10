Acord a l´Hotel Don Juan de Lloret per tancar 4 mesos l´any amb bonificacions

El conflicte laboral obert a l'Hotel Don Juan de Lloret de Mar s'ha resolt amb un pacte entre empresa i treballadors. La direcció tancarà l'hotel durant quatre mesos en temporada baixa, per primer cop en la seva història, i els representants sindicals han pactat bonificacions i indemnitzacions adaptades a aquesta nova realitat.

L'acord, vàlid per a tres anys, inclou una ocupació efectiva d'un mínim de nou mesos -que inclou els 30 dies de vacances- tant per als empleats a temps complert com per a una part dels fixes discontinus. És a dir, que durant tot aquest temps, cotitzaran a la Seguretat Social. Pel què fa als tres mesos restants que no tinguin feina, la plantilla cobrarà una indemnització d'un màxim de vint dies per any amb un topall de divuit mensualitats.

L'assemblea de treballadors va avalar ahir a la tarda l'acord amb un 80% dels vots a favor, un 4% en contra i el 16% restant s'han abstingut. El vicesecretari general de la federació de serveis mobilitat i consum de la UGT a les comarques gironines, Joan Muntada, va explicar que els treballadors van acordar fer «un esforç enorme» que els passa factura en el seu poder adquisitiu. Les parts estan pendents d'una data al Departament de Treball per ratificar l'acord i tancar el conflicte laboral.

Per primer cop des de la seva construcció, l'Hotel Don Juan de Lloret tancarà durant quatre mesos en temporada baixa. Aquesta decisió, que els responsables de l'hotel defensaven des d'un primer moment, comptava amb el rebuig inicial dels treballadors que van començar a mobilitzar-se i fins i tot van anunciar una vaga per paralitzar l'activitat en ple mes d'agost.

Tot i que els representants sindicals lamenten que no s'hagi pogut negociar un pla de viabilitat, l'acord sí que contempla que el Don Juan tanqui els quatre mesos més fluixos de l'any. Dels més de 200 treballadors que té en plantilla, uns 130 veuran reduïda la seva cotització anual de dotze a nou mesos. Són tant els fixes a temps complert com una part dels discontinus.

A canvi, aquests empleats rebran una compensació per la reducció del seu poder adquisitiu actual i de futur -en el cas de les jubilacions- ja que es reduirà la cotització a la Seguretat Social. El que també es va acordat és que els salaris dels treballadors s'adeqüin a la nova categoria de l'hotel, amb quatre estrelles.

«Els treballadors fan un esforç enorme», assegura el vicesecretari general de la federació de serveis, mobilitat i consum de la UGT a les comarques gironines, Joan Muntada. Muntada considera que el missatge donat en assemblea pels treballadors és que «si l'hotel acaba tancant, no serà per culpa de la plantilla».

L'arrel del problema és un deute que arrossega l'empresa. La direcció considera que tancar els quatre mesos de temporada baixa contribuirà a ajustar la delicada situació econòmica. Muntada especifica que les pèrdues acumulades d'aquests mesos ronden els 800.000 euros. «És un deute enorme que no té a veure amb els costos salarials sinó que té més relació amb les actuacions que s'hi han fet, com per exemple obres», va assegurar.

L'assemblea de treballadors va avalat l'acord entre direcció i comitè aquest divendres a la tarda. Un 80% dels presents el va acceptar i només un 4% hi va votat en contra. La resta, un 16%, es va abstindre. Ara, la decisió s'ha de ratificar i concretar davant el Departament de Treball on les dues parts el subscriuran i serà vàlid per als propers tres anys.