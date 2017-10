El BBVA premia una «startup» d'intel·ligència artificial israeliana

Change, startup especialitzada en intel·ligència artificial, va ser la guanyadora del BBVA Open Talent 2017 gràcies al seu projecte d'assessorament financer virtual. La firma israeliana es va imposar a altres grans competidors entre milers de projectes de més d'una desena de països i va assolir el primer lloc en la principal competició fintech del món.

La solució de Change, que utilitza intel·ligència artificial i funcionalitats de serveis de robo-advisor, té com a objectiu oferir un assessor financer personal. El projecte de Change millora la vida financera de les persones, ja que optimitza la gestió dels seus comptes bancaris, permetent per exemple separar la quantitat adequada de diners per cobrir despeses de factures o automatitzar els fons que es destinen a l'estalvi.

La startup israeliana ja havia obtingut el premi de BBVA Open Talent en la categoria d'Intel·ligència Artificial, en un esdeveniment que es va celebrar en el marc del Money 20/20 de Copenhaguen.

Francisco González, president de BBVA, va ser l'encarregat de lliurar el trofeu guanyador a Yaniv Levi, CEO de Change. Després de rebre el premi, els fundadors de Change, Yaniv Levi i Assaf Priel, van assegurar que «creiem que la competició Open Talent en el seu conjunt és un procés increïble», tot afegint que «el compromís amb BBVA ha estat tan profund que marca la diferència».