Catalunya rep 23,5 MEUR addicionals per a les polítiques laborals actives

El Consell de Ministres va aporvar dimarts transferir 23,5 milions d'euros addicionals per a polítiques laborals actives procedents d'un paquet de 166,7 milions d'euros extra dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) el 2017. La Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals va acordar els criteris de distribució territorial dels crèdits corresponents a l'exercici del 2017, que el govern va aprovar al maig. No obstant això, la distribució es va fer en base al pressupost del 2016 prorrogat per aquest any per un import total d'1.893,3 milions d'euros. Amb l'entrada en vigor dels nous comptes, es va acordar distribuir els 166,7 MEUR addicionals entre les comunitats amb competències assumides en l'àmbit laboral, inclosos aquells programes conjunts per a aturats de llarga durada. En total, Catalunya haurà rebut uns 346 MEUR d'euros durant el 2017, després dels 322,6 assignats fins ara més els 23,5 milions d'euros anunciats.