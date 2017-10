Espanya, exposada al canvi climàtic

El guanyador del Premi Nobel de la Pau de 2007 i portaveu del Panell Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU, Edward Rubin, alerta que Espanya és «més vulnerable» a l'efecte del canvi climàtic en tenir un clima més desèrtic. «Cal estudiar mesures polítiques i econòmiques» per intentar frenar el canvi climàtic i els experts de les universitats han d'aconseguir el suport dels governs per dur-les a terme, segons Rubin, per qui els recents incendis forestals a Galícia o a Califòrnia són també «un efecte més» d'aquest fenomen global.

En una roda de premsa prèvia a la conferència sobre el paper de les universitats en el canvi climàtic, celebrada en el Paranimf de la Universitat Politècnica de València (UPV), Rubin va assenyalar, dimecres passat, que a la universitat hi ha «molts experts que poden donar solucions als polítics des del punt de vista econòmic i polític» d'una manera «eficaç i econòmica». Una de les mesures que considera més important és la d'acabar amb l'ús d'energies com el carbó o el petroli que s'utilitzen en el transport, a pesar que, segons ha reconegut, a dia d'avui «gairebé no hi ha altres fonts d'energia». Rubin, que va guanyar el Nobel al costat de l'exvicepresident nord-americà Al Gore, ha dit que països com Espanya, «expert» ja, al seu judici, en l'ús de l'energia solar, han d'aprendre a utilitzar més i millor les energies renovables. També ha ressaltat que el canvi climàtic afecta de forma directa a l'agricultura i que cal procurar «entendre què passarà per inventar noves mesures que permetin créixer». «La realitat és que haurem d'adaptar-nos als canvis que ja estan passant i para això fa mancada treball, com adaptar-se a un clima més sec o amb temperatures mes altes», sosté.

Respecte als fenòmens meteorològics resultants en l'àmbit mundial, afirma que a les àrees amb una climatologia més extrema serà on s'accentuï més el problema: «En parts del món on ja hi ha sequera o pluja serà pitjor». El mateix succeeix, al seu criteri, a les zones costaneres: «La gent més afectada és la que viu prop de l'aigua, a les àrees de costa», i ha posat com a exemple els nombrosos huracans que han passat pel continent americà en els últims mesos. El director de la Càtedra de Canvi Climàtic de la UPV, Manuel Polit, va explicar que les jornades celebrades a València han nascut amb la vocació de convertir-se en una «trobada anual cientificotècnica i multidisciplinària» entre investigadors. Polit creu que el seu treball consisteix a formar i sensibilitzar a investigadors, comunitat universitària i societat a través de la posada en marxa de cicles de conferències, beques de recerca per a estudiants de màster o la creació d'una xarxa nacional d'investigadors.

D'altra banda, la sequera que afecta a Espanya centrarà l'atenció del Fòrum de l'Economia de l'Aigua, que s'inaugurarà el proper dia 25 en el Cercle de Belles arts de Madrid, i que coincideix amb un moment decisiu en el qual les autoritats tracten d'abordar un Pacte Nacional de l'Aigua. En la reunió, explica el Fòrum en un comunicat enviat dijous, es debatrà sobre les lliçons apreses des de l'economia pel que fa a la gestió de l'aigua i les sequeres en ciutats que han d'adaptar-se al canvi climàtic per afrontar el desafiament de garantir la seguretat hídrica a llarg termini, com l'Estat de Califòrnia (EUA).

En la jornada, també hi haurà espai per a la responsabilitat social corporativa, valor compartit i economia d'un ben comú, l'aigua.