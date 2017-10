Un estudi estableix que els ciutadans espanyols consumeixen 34,12 quilos de pa per persona i any

Els espanyols consumeixen una mitjana de 34,12 quilos de pa per persona i any, un 2,6% menys que un any abans, segons un estudi elaborat pel Ministeri d'Agricultura amb motiu de la celebració dilluns passat del Dia Mundial del pa. El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va recordar que aquesta celebració, que ja és l'onzena, vol posar en valor aquest aliment, que forma part de la dieta de l'home des de la prehistòria.

El projecte d'aquesta commemoració va ser una iniciativa de la Federació Internacional de Forners (UIB) per destacar el treball d'aquests professionals, intercanviar idees sobre la matèria primera amb què s'elaboren una àmplia varietat de pans i destacar la gran importància que té aquest aliment bàsic per a la població mundial.

L'estudi, elaborat amb dades recollides al tancament del juny, afegeix que el pa fresc i congelat és el que més es consumeix a les llars espanyoles, amb un 81,9% del total, davant del 18,1% del pa industrial. En aquest àmbit, el consum de pa fresc i congelat ha baixat un 4,3%, mentre que el de pa industrial ha crescut lleugerament, un 0,2% en el cas del pa industrial sec i s'ha reduït un 1,8% en el de pa industrial fresc. D'altra banda, les llars espanyoles van destinar a la compra d'aquest producte un 5,40% del seu pressupost per a alimentació, el que equival a una despesa mitjana per persona i any de 82,06 euros.

Per lloc de compra, la botiga tradicional és el lloc preferit pels consumidors per a l'adquisició de pa, encara que va registrar un descens del 5,7%, seguit del supermercat, que va mantenir els seus nivells de venda (+0,2%).

A més del Dia Mundial del Pa, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va commemorar dilluns el Dia Mundial de l'Alimentació, amb l'organització d'esdeveniments a més de 150 països de tot el món. Amb aquesta celebració es busca «promoure la conscienciació sobre la lluita contra la fam i la necessitat de garantir la seguretat alimentària».