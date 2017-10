Els experts donen menys de deu anys de vida a l'actual sistema de pensions

El 86,2% dels experts consultats per PwC considera que a l'actual sistema de pensions no li queden més de 10 anys de vida i un 63% pensa que no és viable i hauria de ser substituït per un altre que garanteixi la seva sostenibilitat. Així es desprèn del Consens Econòmic corresponent al tercer trimestre del 2017, un estudi que des de 1999 elabora PwC a partir de l'opinió d'un grup de més de 350 experts, directius i empresaris espanyols, i que en aquest cas inclou el monogràfic «Està en risc el futur de les pensions?».

Els consultats consideren de forma majoritària (86%) que al sistema actual no li queden més de deu anys de vida, ja que un 42,6% creu que li queden menys de cinc i un 43,6% entre 5 i 10 anys, mentre que només un 13,9% confia que duri més d'una dècada.

Pel que fa a les alternatives que veuen més encertades per garantir la sostenibilitat de l'actual sistema públic de pensions, assenyalen, per aquest ordre, el fet de considerar tota la vida laboral per al càlcul de les pensions, la posada en marxa de mesures fiscals addicionals que incentivin la població a subscriure plans de pensions privats com a complement de la pensió pública, i retardar l'edat de jubilació, almenys, fins als 70 anys, excepte en alguns sectors, com la mineria o la construcció.

Així mateix, els experts es divideixen respecte com hauria de ser el futur sistema de pensions, ja que un 38,7% pensa que hauria d'adoptar un model mixt, de repartiment i capitalització al mateix temps, davant d'un 35,6% que aposta perquè les pensions públiques es complementin amb un sistema privat de caràcter obligatori per a tots els ciutadans.

En l'hipotètic cas que es substituís l'actual sistema públic de repartiment per un altre de capitalització o mixt, el 36% dels experts consideren que la transició ha de ser obligatòria per als nous treballadors, mentre que els que ja estiguin en el sistema han de tenir dret a decidir lliurement si segueixen com estan o es passen al nou.

En aquest sentit, un 43% dels consultats consideren que a Espanya no hi ha una cultura financera mínima de la població com per promoure un sistema de capitalització, alhora que un 65% opina que si es canvia el sistema públic de pensions, el Govern té l'obligació de garantir una pensió a tots els ciutadans, la quantia de la qual variarà segons hagin cotitzat o no.

Per a un 55%, la Comissió Parlamentària de Pacte de Toledo, que està estudiant la qüestió des de finals de 2016, acabarà en una sèrie de recomanacions que permetin aconseguir els recursos necessaris per resoldre el dèficit del sistema durant els propers anys, però en res més.

Finalment, en el debat sobre viabilitat del sistema de pensions, el 55% dels enquestats considera que la Unió Europea hauria de tenir un paper a l'hora de fixar les característiques que haurien de complir tots els països de la zona euro, però no fixar el sistema com a tal.