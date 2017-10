Les llars catalanes van destinar una mitjana de 4.800 euros a despeses d'alimentació el 2016

Les llars catalanes van destinar una mitjana de 4.791,35 euros a productes d'alimentació i begudes l'any 2016, amb un creixement de 164 euros, un 3,56% més que la despesa realitzada el 2015, segons l'informe «Evolució de la despesa de les famílies espanyoles en alimentació 2014-2016», publicat aquesta setmana per AIS Group. Amb aquestes xifres, Catalunya és el segon territori de l'Estat amb més despesa en productes per a l'alimentació, després del País Basc (4.863 euros), i el territori de l'Estat on s'ha registrat l'increment més gran de recursos destinats a la compra de productes de menjar i beure. Les llars catalanes van reduir els diners destinats a la compra de carn un 2,22%, mentre que van gastar més a comprar peix, concretament un 8,57% més.

Els catalans van apostar l'any 2016 per ser força actius en la cistella de productes de menjar i beure, sent el territori de l'Estat on es va incrementar més la despesa en alimentació, 164 euros més, amb un 3,56% d'increment relatiu. En el conjunt de l'Estat espanyol, la mitjana de despesa en productes d'alimentació es va situar en 4.313 euros a l'any, amb un augment de 10 euros en relació amb el 2015, un 0,21% més.

Les llars que més gasten en alimentació són les del País Basc, amb 4.863 euros, seguides de les catalanes (4.791 euros) i en tercer lloc les llars navarreses amb 4.786 euros. Les que van registrar l'increment més alt de tot l'Estat van ser les de Catalunya, amb un 3,56% més, seguides de les d'Aragó amb un creixement del 2,83%.

La carn no s'ha beneficiat d'aquest increment de la despesa en alimentació de les llars catalanes, ben al contrari, perquè es va registrar una caiguda d'aquesta despesa, que el 2016 es va situar en 1.031 euros de mitjana, 23,46 euros menys que el 2015, un 2,22% menys. Per contra, la mitjana de despesa en peix es va situar durant l'any 2016 en 555,74 euros, 43,87 euros més que el 2015, un 8,57% més.



Més fruites i verdures

Després de la carn, la segona cistella més important en la compra de les llars catalanes correspon a les fruites i verdures, que de mitjana van sumar uns recursos anuals de 927,64 euros el 2016, 26,32 euros més que el 2015, un 2,84% més en termes relatius. En pa i productes derivats dels cereals, les llars catalanes van gastar el 2016 una mitjana de 663 euros, 8,74 euros més que el 2015, amb una caiguda de recursos de l'1,3%. Els lactis i els ous també van veure com baixava la despesa, que de mitjana es va situar el 2016 en 488 euros, 1,34 euros menys, i un percentatge d'un 0,27% menys.