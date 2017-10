què és l'«asset management»?

En termes generals, l' asset management correspon a la gestió del patrimoni o d'actius basada en principis com el coneixement, la planificació, l'organització i la gestió integrada. Té com a objectiu optimitzar el rendiment d'aquests actius i minimitzar el seu cost, així com millorar el servei ofert.

En l'àmbit exclusivament financer, l' asset management incideix en la gestió responsable d'actius d'inversió per part d'entitats financeres amb la finalitat de complir amb els objectius específics d'inversió, tot això en benefici dels clients. Si en l'assessorament financer la clau és la forma d'ajudar de manera professional un client a cobrir les seves necessitats financeres, en l' asset management està present la tasca de presa de decisions sobre la gestió de les inversions, tenint en compte els diferents perfils de risc dels inversors.

La prestació de serveis de gestió d'actius inclou principalment l'anàlisi dels estats financers, la selecció d'actius i valors, el pla d'implementació en les carteres de valors i el seguiment permanent de les inversions. En el procés d'inversió, es destaquen cinc fites fonamentals:

1. La definició dels objectius conjuntament amb el client, tractant-se aspectes com la tornada objectiva i el pressupost de risc; l'horitzó d'inversió, la liquiditat i les restriccions i la identificació de les necessitats d'inversió.

2. La proposta de diverses alternatives per a la gestió dels seus actius.

3. L'elecció conjunta de l'estratègia que millor s'adapti al seu perfil tenint en compte la seva situació personal i professional, els seus valors, els seus gustos i la tolerància al risc.

4. La inversió d'acord amb l'estratègia definida, utilitzant sofisticades eines de presa de decisions.

5. El seguiment de la seva cartera, que inclou informes comprensibles amb informació transparent i l'avaluació conjunta de la gestió de les inversions.

Els asset manager i les empreses d'assessorament financer regulades proporcionen una visió global dels mercats i ofereixen una àmplia gamma d'estratègies d'inversió.