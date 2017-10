Els estrangers compren el 31% de les cases a Girona

En el primer semestre de l'any a Catalunya es van vendre 44.504 habitatges, segons el Ministeri de Foment. Això va suposar un increment interanual del 21,1%, una mica per sobre del registrat de mitjana a Espanya (17,3%). D'aquesta manera, des que els habitatges venuts aconseguissin el mínim, el 2013, s'han recuperat el 86,2%, la tercera major recuperació, només superada per la registrada a Balears i Astúries. Encara així, el volum de vendes es troba molt per sota del màxim aconseguit el 2005, quan es van vendre gairebé 163.000 habitatges.

Diferenciant per segments de demanda, s'observa un creixement important de les compres de residents en altres comunitats autònomes que, en els primers sis mesos de 2017, van créixer el 34,5%. No obstant això, l'escàs pes al mercat d'aquest segment (els habitatges comprats per aquest col·lectiu tan sols van representar el 2,6% dels habitatges venuts a la regió) va reduir l'impacte d'aquest creixement al mercat regional. Quelcom similar succeeix amb les compres d'estrangers: el seu creixement va ser del 22,7% en el primer semestre de l'any, però el pes d'aquest mercat va ser del 15,7% a la regió. Així, el mercat català està molt vinculat a la demanda interna. En el primer semestre les compres de residents a la regió va créixer el 20,6%; d'aquesta manera, el 81,5% dels habitatges venuts en els primers sis mesos els van comprar residents a Catalunya.

El pes del mercat estranger, però, difereix molt entre províncies. Així, a Girona, el 31,2% dels habitatges venuts entre gener i juny els van adquirir estrangers. A Tarragona, aquest percentatge va ser del 17,9% i, a Barcelona i Lleida, del 12,6% i l'11,8%, respectivament.