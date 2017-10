Turquia i Egipte disparen un 70% les reserves de britànics i recuperen el «turisme prestat»

Els grans operadors turístics europeus i sobretot el mercat britànic tornen a mirar al nord d'Àfrica i el Mediterrani oriental, amb unes reserves que creixen un 70% per a aquest hivern i el pròxim estiu. La crisi d'Egipte, Turquia o Tunísia, que es van enfonsar pel terrorisme, han convertit Espanya i les seves costes en un refugi per al turisme internacional. Avui, aquest factor extern toca a la seva fi. Han estat anys de tranquil·litat per a àrees com la Costa Blanca, que va poder sortejar l'impacte de la crisi en el consum nacional, i realitzar les inversions ajornades per elevar la rendibilitat.

La patronal sectorial Exceltur xifra en 12 milions el nombre de «turistes prestats» per aquests països des de 2011; quatre dels quals el passat 2016. No obstant això, les estadístiques marquen un punt d'inflexió. Turquia i Egipte han registrat una notable recuperació aquest estiu. Després d'uns mesos sense atemptats terroristes, Turquia va créixer un 46,4% al juliol i agost; Egipte, un 46,7% al juliol.

Aquestes xifres d'afluència estan darrere de la caiguda de turistes estrangers a Espanya amb paquet turístic. Al juliol i agost van descendir un 4,2%, mentre que en les autonomies de sol i platja es va desaccelerar fins al 5,7% l'arribada de turistes.

Segons la patronal Exceltur, Turquia i Egipte han recuperat 3,5 milions de turistes estrangers, la majoria procedent de països asiàtics i de l'est d'Europa. A més, s'aprecia ja una recuperació cap a aquestes destinacions dels comprats emissors claus per a Espanya. Els alemanys a Turquia van créixer un 3,9%; els francesos, un 15,5%; i els italians, un 8,1%.

En aquesta línia, els últims mesos «seran previsiblement testimonis d'un menor dinamisme del PIB turístic» per diferents factors, entre ells la «gradual tornada a la normalitat de les destinacions turístiques del Mediterrani oriental i nord d'Àfrica i ciutats europees, que comencen a recuperar part dels turistes perduts».



TUI aixeca el veto sobre Tunísia

Els grans corrents del sector apunten a un canvi de cicle. El gegant mundial de la touroperació TUI, que va cancel·lar els seus vols a Tunísia després dels atemptats de 2015 que van provocar la mort de 30 britànics, ha decidit recuperar aquest hivern els vols a aquest país. El seu gran rival, Thomas Cook, ho va anunciar a l'agost. La clau ha estat el canvi de postura del Govern britànic, que ha deixat de considerar perillós desplaçar-se allí.

La indústria reconeix que aquesta és «una de les amenaces de risc» pr ael turisme de sol i platja espanyol, en paraules de la secretària general d'Hosbec, Nuria Montes, que indica: «Els costarà anys recuperar les xifres que van arribar a tenir però el seu potencial turístic és inqüestionable quant a qualitat d'oferta, preus i inversió pública». La seva recuperació serà a costa de l'increment d'Espanya d'aquests últims anys.

En el sector turístic preocupa especialment el mercat britànic. El repàs que realitza Hosbec d'aquest país emissor revela que les seves reserves per a la temporada d'hivern i estiu en aquests països s'ha disparat un 70%.

«S'ha perdut la por», diu, i després dels atemptats de Londres, París o Barcelona, ha calat la impressió que «l'atemptat pot arribar en qualsevol lloc». «Ja no és una qüestió del mercat islàmic», conclou Montes.