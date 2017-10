Girona acabarà l´any amb un augment del 15% d´obra visada respecte a les previsions

Les comarques de Girona acabaran l'any amb un increment d'un 15% en obra visada respecte a les previsions inicials. De fet, és l'única demarcació catalana on augmentarà, ja que a la resta del país es tancarà amb xifres iguals a les projectades a principis d'any.

El Col·legi d'Arquitectes de Girona reconeix que és una bona dada però demana «prudència», ja que en cap cas vol dir que s'hagi sortit de la crisi. El president del col·legi, Narcís Reverendo, explica que es tracta de percentatges molt baixos i, per tant, qualsevol obra important pot fer variar la tendència. Reverendo explica que el futur del sector passa per la rehabilitació del parc d'edificis i no pas per l'obra nova. «Abans de construir de nou, hi ha una part molt important de barris de la ciutat que cal atendre», assenyala.



Reconeixement gironí

Un aspecte que fa ser optimista Reverendo és el reconeixement de l'arquitectura gironina en premis d'arreu del món, i en especial el Pritzker –conegut com el Nobel d'arquitectura– aconseguit per l'estudi RCR d'Olot. «Estem molt orgullosos en aquest sentit perquè dona un valor afegit als professionals que treballem aquí», ressaltava. Reverendo recorda que el Col·legi d'Arquitectes de Girona és l'únic que organitza uns premis. «Ho hem continuat fent malgrat la crisi, i la veritat és que la participació és sempre molt important i la qualitat dels projectes, molt alta».

Des del col·legi fan servir la bona fama dels professionals gironins per animar futurs estudiants d'Arquitectura. «Els arquitectes sempre serem necessaris per a la societat», conclou.