La Cambra de Girona assegura que els canvis de seu social no afectaran l'economia

La Cambra de Comerç de Girona ha assegurat que els canvis de seu social de les empreses no afectaran "perquè la indústria i els treballadors es queden aquí". El seu president, Domènec Espadalé, explica que el trasllat del domicili fiscal sí que comportarà, però, que Catalunya deixi de recaptar alguns impostos. "La majoria d'aquests, però, ja anaven directament a Madrid, i ara n'hi aniran alguns més", ha puntualitzat el president de la Cambra. Domènec Espadalé també ha mostrat la seva solidaritat amb els líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, pel seu empresonament "immerescut". El president subratlla que l'acusació de sedició no té fonament perquè allò que van fer els dos presidents el dia de la concentració davant d'Economia va ser, tan sols, "posar tranquil·litat i pau".

El president de la Cambra de Comerç s'ha remès a les darreres dades per assegurar que, de moment, la situació política "no ha influït en l'economia". Entre d'altres, Espadalé ha recordat les estadístiques d'exportacions o les pernoctacions turístiques, que han continuat "batent rècords".

El president ha admès, però, que el conflicte entre Catalunya i Espanya sí que pot acabar passant factura a l'economia. "Tot i que de moment, això no passa, perquè les inversions previstes es van fent", ha puntualitzat. Domènec Espadalé també ha volgut llançat un missatge de tranquil·litat en relació al degoteig d'empreses que han decidit traslladar la seva social fora de Catalunya.

Segons el president, el canvi de domicili fiscal no suposarà cap trasbals. "Malgrat que moltes empreses de Girona canvien de seu social, tot i que jo personalment no en conec cap, els llocs de treball es mantindran perquè la indústria es queda aquí", ha afirmat Espadalé.

El president de la Cambra, a més, ha tret ferro al fet que aquestes firmes, ara, paguin els impostos fora de Catalunya. "El canvi de seu social ens pot perjudicar amb els impostos, però la majoria d'aquests ja anaven directament a Madrid, i ara ho faran una mica més; però en l'activitat econòmica, no afectarà", ha afirmat Espadalé.

Pel què fa a la postura de la Cambra en relació a l'aplicació del 155 i a una possible Declaració Unilateral d'Independència, Espadalé ha volgut mostrar-se caut. El president ha dit que no farà pública cap postura fins que el comitè executiu de la Cambra no hagi debatut l'afer. A més, Espadalé també té intenció de consensuar-ho amb el Grup Impuls per Girona (GiG), que també agrupa les dues patronals i el Fòrum Carlemany.



Impuls a les empreses emergents

El president de la Cambra de Comerç ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la jornada 'Empreses emergents i finançament', que se celebrarà el proper 8 de novembre a l'Auditori. La iniciativa s'emmarca dins un projecte transfronterer que impulsen conjuntament les cambres de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà.

El programa preveu potenciar les relacions de l'empresariat a banda i banda dels Pirineus. Va començar el maig de l'any passat i té una durada de tres anys. Compta amb un pressupost d'1,27 milions d'euros (MEUR), dels quals el 65% provenen de fons europeus (els Feder) i el 35% restant, de recursos que hi aporten les cambres.

La iniciativa abasta diverses branques, i la jornada del proper dia 8 posarà el focus damunt les start-up i les maneres com poden accedir a finançament. Per això, hi haurà diferents ponències i taules rodones, i també es faran 'speed dating' (trobades llampec) entre empreses emergents i inversors.

Entre els impulsors de la jornada hi ha l'empresari gironí Narcís Xifra. Vicepresident de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) i impulsor del grup de Business Angels a Girona, Xifra ha destacat "el talent emprenedor" del territori i ha fet una crida als empresaris tradicionals perquè apostin per les start-up i els hi donin suport econòmic.