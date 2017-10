Fornells és encara el poble més ric i la Jonquera s'enfila al segon lloc

L'àrea urbana de Girona s'ha convertit en el principal atractor econòmic i els nivells de renda dels municipis així ho mostren la seva radiografia anual. Malgrat que el primer i el últim de la llista no han canviat de posició, l'anàlisi al detall assenyala una tendència. El municipi més ric en renda bruta i en renda disponible és Fornells de la Selva amb 34.718 euros, mentre que Salt continua essent el cuer de la classificació. Malgrat que tots dos van apujar el 2015 la seva renda respecte a les dades fetes públiques respecte a l'any 2014: en el cas de Salt la renda creix una mica menys de 300 euros, mentre que a Fornells se superen els 1.600 euros per càpita més.

Es tracta dels dos extrems d'una àrea urbana que es mostra clarament molt dinàmica. A més de Fornells, Sant Gregori, San Julià de Ramis, Vilablareix, Quart o Vilobí d'Onyar o Riudellots - que formarien part de la mateixa conurbació- juntament amb Bescanó i Celrà, es troben entre els municipis que superen la renda de 26.500 euros, molt per sobre de la mitjana de la província.

Una de les dades més sorprenents són la caiguda de Llers i la posició de la Jonquera. El municipi fronterer s'ha convertit en el segon més ric de les comarques gironines, mentre que el 2014 no apareixia ni entre els cinc primers. La renda bruta de 2015 de la Jonquera superava els 32.000 euros però la renda neta es quedava en poc més de 24.500 euros. Per contra, Peralada és qui pateix un retrocés més important entre els primers llocs malgrat que la seva renda no ha decrescut: baixa del segon lloc al cinquè. L'ascens de Forallac al tercer lloc de les poblacions amb més renda ha significat que la ciutat de Girona quedi fora de les cinc primeres posicions.

Pel que fa a la cua, Verges ha aconseguit sortir de les últimes cinc posicions en guanyar uns 1.000 euros de renda anual. Malgrat que l'increment ha estat superior a les Planes d'Hostoles continuen essent el segon municipi més pobre darrere de Salt.

Entre les capitals de comarca sorpren la posició de la Bisbal d'Empordà que continua en cinquè lloc per la cua.



Més rics a Espanya

Si obrim el mapa, a la localitatmadrilenya de Pozuelo de Alarcón trobem els majors ingressos bruts (abans de cotitzacions i el pagament de l'IRPF), 69.136 euros, i en Sant Fruitós de Bages, província de Barcelona, la renda disponible més elevada: 52.900 euros.

A continuació se situa en una posició menys que en 2014 el municipi madrileny de Boadilla del Monte, i li segueix en quarta una altra localitat madrilenya, Majadahonda. La localitat barcelonina de Matadepera descendeix de tercera a cinquena posició, malgrat registrar una renda mitjana bruta de 51.058 euros i una renda disponible de 38.548 euros.